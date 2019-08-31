Двох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" етапували до колонії суворого режиму
Джерело: Коментар адвокатів Сергія Легостова та Еміля Курбедінова, Кримська солідарність
Двох фігурантів "бахчисарайської справи Хізб ут-Тахрір" Ремзі Меметова та Енвера Мамутова етапували з СІЗО№1 Ростова-на-Дону до колонії суворого режиму.
Деталі: За інформацією Легостова, протягом 10 діб політв'язні після етапування з Ростова перебували у м.П'ятиґорськ.
"Вчора (30 серпня - ред.) надійшла інформація, що вони були направлені для відбування покарання до виправної колонії суворого режиму №11 Ставропольського краю", - повідомив адвокат.
Легостов зазначив, що після підтвердження даної інформації співробітники консульства України в РФ зможуть відвідати засуджених.
У свою чергу Курбедінов зазначив, що російська сторона тримає в секреті усі переміщення засуджених.
"З самого початку російська правоохоронна машина навісила на них ярлик "терористів" і з самого початку ця машина включається щодо них, як до людей, обвинувачених у "тероризмі", - зауважив він.
"Ми ... спостерігаємо за тим, куди вони будуть доправлені, постараємося у найкоротші терміни їх відвідати, коли вони прибудуть на місця (утримання - ред.)", - додав Курбедінов.
Нагадаємо,
- Ремзі Меметов і Енвер Мамутов у складі першої Бахчисарайської Групи у "справі Хізб ут-Тахрір" були "засуджені" до 9 та 17 років ув'язнення у виправній колонії в грудні 2018 року рішенням Північно-Кавказького окружного військового суду.
- 11 липня 2019 року відбувся розгляд апеляційної скарги на вирок у Верховному Суді РФ в Москві.