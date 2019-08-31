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Двох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" етапували до колонії суворого режиму

Субота, 31 серпня 2019, 16:51

Джерело: Коментар адвокатів Сергія Легостова та Еміля Курбедінова, Кримська солідарність

Двох фігурантів "бахчисарайської справи Хізб ут-Тахрір" Ремзі Меметова та Енвера Мамутова етапували з СІЗО№1 Ростова-на-Дону до колонії суворого режиму.

Деталі: За інформацією Легостова, протягом 10 діб політв'язні після етапування з Ростова перебували у м.П'ятиґорськ. 

"Вчора (30 серпня - ред.) надійшла інформація, що вони були направлені для відбування покарання до виправної колонії суворого режиму №11 Ставропольського краю", - повідомив адвокат.

Легостов зазначив, що після підтвердження даної інформації співробітники консульства України в РФ зможуть відвідати засуджених.

У свою чергу Курбедінов зазначив, що російська сторона тримає в секреті усі переміщення засуджених.

"З самого початку російська правоохоронна машина навісила на них ярлик "терористів" і з самого початку ця машина включається щодо них, як до людей, обвинувачених у "тероризмі", - зауважив він.

"Ми ... спостерігаємо за тим, куди вони будуть доправлені, постараємося у найкоротші терміни їх відвідати, коли вони прибудуть на місця (утримання - ред.)", - додав Курбедінов.

Нагадаємо,

  • Ремзі Меметов і Енвер Мамутов у складі першої Бахчисарайської Групи у "справі Хізб ут-Тахрір" були "засуджені" до 9 та 17 років ув'язнення у виправній колонії в грудні 2018 року рішенням Північно-Кавказького окружного військового суду.
  • 11 липня 2019 року відбувся розгляд апеляційної скарги на вирок у Верховному Суді РФ в Москві.

Теми: політв'язніКримРосія
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