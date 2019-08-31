Двух фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали в колонию строгого режима

Источник: Комментарий адвоката Сергея Легостова и Эмиля Курбединова, Крымская солидарность

Двух фигурантов "бахчисарайского дела Хизб ут-Тахрир" Ремзи Меметова и Энвера Мамутова этапировали из СИЗО№1 Ростова-на-Дону в колонию строго режима.

Детали: По информации Легостова, в течение 10 суток политзаключенные после этапирования из Ростова находились в г.Пятигорске.

"Вчера (30 августа - ред.) поступила информация, что они были направлены для отбывания наказания в исправительную колонию сторого режима №11 Ставропольского края", - сообщил адвокат.

Легостов отметил, что после подтверждения данной информации сотрудники консульства Украины в РФ смогут посетить осужденных.

В свою очередь Курбединов отметил, что российская сторона держит в секрете все перемещения осужденных.

"С самого начала российская правоохранительная машина навесила на них ярлык "террористов" и с самого начала эта машина включается в отношении них, как к людям, обвиняемым в "терроризме", - пояснил он.

"Мы ... наблюдаем за тем, куда они будут доставлены, постараемся в кратчайшие сроки их навестить, когда они прибудут на места (содержания - ред.)", - добавил Курбединов.

Напомним,