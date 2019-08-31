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Дуда розповів, які проблеми озвучив Зеленський

Субота, 31 серпня 2019, 18:29
Дуда розповів, які проблеми озвучив Зеленський

Джерело: спільна прес-конференція президентів України і Польщі у Варшаві, повідомляє Офіс президента УкраїниІнтерфакс-Україна

На зустрічі Анджея Дуди та Володимира Зеленського піднімалися питання транспортних ліцензій та спрощення перетину людей і товарів через кордон.

Пряма мова: "Президент Зеленський звернув мою увагу на проблему з транспортними ліцензіями, які потрібні Україні", - повідомив Дуда.

За його словами, також Зеленський говорив про спрощення перетину товарів і людей через кордон.

"Я буду говорити з нашими міністрами про створення нових пунктів перетину кордону, щоб поліпшити пересування людей", - заявив президент Польщі.

У свою чергу президент України зазначив, що Україна покращуватиме роботу пунктів пропуску на кордоні з Польщею, що сприятиме економічній співпраці з ЄС. 

"Важливим елементом нашого діалогу є й прикордонне співробітництво. Ми покращуватимемо роботу пунктів пропуску на українсько-польському кордоні, що сприятиме економічній співпраці України з ЄС, і найголовніше – посиленню міжлюдських контактів", – заявив президент.

Також Зеленський заявив, що Україна зацікавлена стати активним учасником регіональних проектів та ініціатив Польської держави, наприклад таких, як "Тримор’я", що охоплює країни між Балтійським, Адріатичним та Чорним морями.

"Вже зараз ми співпрацюємо у рамках будівництва транс’європейської магістралі Via Carpatia. Ми також обговорили амбітний для нас проект водного шляху Е-40", – повідомив Зеленський. 

Теми: ЗеленськийДудаПольща
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