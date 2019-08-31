Дуда рассказал, какие проблемы озвучил Зеленский

Источник: совместная пресс-конференция президентов Украины и Польши в Варшаве, сообщает Интерфакс-Украина

На встрече Анджея Дуды и Владимира Зеленского поднимались вопросы транспортных лицензий, упрощения пересечения людей и товаров через границу.

Прямая речь: "Президент Зеленский обратил мое внимание на проблему с транспортными лицензиями, которые нужны Украине", - сообщил Дуда.

По его словам, также Зеленский говорил об упрощении пересечения товаров и людей через границу.

"Я буду говорить с нашими министрами о создании новых пунктов пересечения границы, чтобы улучшить передвижение людей", - заявил президент Польши.

В свою очередь Зеленский отметил, что Украина и Польша будут улучшать работу пунктов пропуска на границе: "Это будет способствовать экономическому сотрудничеству Украины с ЕС, и самое главное - усилению человеческих контактов", заявил он.