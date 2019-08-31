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Зеленський запропонував збудувати меморіал примирення на кордоні України та Польщі

Субота, 31 серпня 2019, 19:20

Президент України Володимир Зеленський запропонував своєму польському колезі Анджею Дуді побудувати на кордоні двох країн "спільний меморіал примирення".

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський заявив на прес-конференції у Варшаві.

"Я запропонував президенту Дуді побудувати на кордоні України і Польщі спільний меморіал примирення", - повідомив президент України. 

Він підкреслив, що Київ і Варшава не закривають очі на загальні трагічні сторінки минулого.

"Сьогодні ми з президентом Дудою ми дуже відверто обговорили всю історичну, трагічну проблематику", - зазначив він, додавши, що напружені відносини України і Польщі стали прекрасним подарунком для "наших недругів".

Дуда підтвердив, що на переговорах йшлося про проблеми, які існують між країнами в контексті історичної пам'яті.

"Ми обидва дуже хотіли б, щоб на цьому тлі відбулася нормалізація міжлюдських відносин ... Потрібні ексгумаційні роботи, і я просив пана президента, щоб мораторій, введений попередньою владою України, був скасований. Пан президенте заявив мені, що новий уряд на етапі формування, і обіцяв мені, що це питання буде реалізоване", - сказала він.

Раніше Зеленський заявив про готовність скасувати мораторій на пошуково-ексгумаційні роботи на польських похованнях минулого сторіччя на території України.

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Теми: ПольщаУкраїнаЗеленськийДуда
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