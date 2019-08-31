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Зеленский предложил построить мемориал примирения на границе Украины и Польши

Суббота, 31 августа 2019, 19:20

Президент Украины Владимир Зеленский предложил своему польскому коллеге Анджею Дуде построить на границе двух стран "общий мемориал примирения".

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский заявил на пресс-конференции в Варшаве.

"Я предложил президенту Дуде возвести на границе Украины и Польши общий мемориал примирения", - сообщил президент Украины. 

Он подчеркнул, что Киев и Варшава не закрывают глаза на общие трагические страницы прошлого.

"Сегодня мы с президентом Дудой мы очень откровенно обсудили всю историческую, трагическую проблематику", - отметил он, добавив, что напряженные отношения Украины и Польши стали прекрасным подарком для "наших недругов".

Дуда подтвердил, что на переговорах шла речь о проблемах, которые существуют между странами в контексте исторической памяти.

"Мы оба очень хотели бы, чтобы на этом фоне произошла нормализация межчеловеческих отношений…Нужны эксгумационные работы, и я просил господина президента, чтобы мораторий, введенный предыдущей властью Украины, был отменен. Господин президент заявил мне, что новое правительство на этапе формирования, и господин президент обещал мне, что этот вопрос будет реализован", - сказала он.

Ранее Зеленский заявил о готовности отменить мораторий на поисково-эксгумационные работы на польских захоронениях прошлого столетия на территории Украины.

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Темы: ПольшаУкраинаЗеленскийДуда
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