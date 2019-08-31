Україна, Польща і США підписали газову угоду: мета - знизити залежність від РФ

Джерело: "Польське радіо"

Представники України, Польщі та США підписали угоду про співпрацю з метою посилення регіональної безпеки газопостачання.

Деталі: Уповноважений уряду Польщі у справі стратегічної енергетичної інфраструктури Пйотр Наїмський заявив, що метою угоди є диверсифікація постачання газу в Україну, яка в цьому є залежною від Росії. Така можливість відкриється в момент розбудови терміналу зрідженого газу в Свіноусті та будівництва газопроводу Baltic Pipe, що з’єднає Польщу з Норвегією.

Відповідно до угоди, що у 2021 році Польща зможе постачати Україні 6 млрд кубометрів газу. За словами Наїмського, зараз Польща може постачати в Україну приблизно 1,5 млрд кубометрів газу.

"За два роки потужність газопорту в Свіноусті збільшиться на 50% – до 7,5 млрд. кубометрів. Завдяки цьому буде можливість приймати зріджений газ зі США, який придбає українська сторона, або Україна може купити газ у польської Нафтогазової компанії", - зазначив він.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк зазначив, що залежність від Росії має не лише економічні, але й політичні наслідки.

"Єдиний вихід - диверсифікувати постачання. Тому наступним кроком є можливість доступу до зрідженого газу з інших країн, перш за все зі США", - заявив він.

У свою чергу міністр енергетики США Рік Перрі підкреслив, що США допомагають Польщі зменшити залежність від російського газу і гарантувати постачання сировини. За його словами, за посередництвом Польщі зріджений газ може допомогти Україні уникнути загрози обмеження постачання російського газу.