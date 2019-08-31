Украина, Польша и США подписали газовое соглашение: цель - снизить зависимость от РФ

Источник: "Польское радио"

Представители Украины, Польши и США подписали соглашение о сотрудничестве с целью усиления региональной безопасности газоснабжения.

Детали: Уполномоченный правительства Польши по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что целью соглашения является диверсификация поставок газа в Украину, которая является зависимой в этом вопросе от России. Такая возможность откроется в результате развития терминала сжиженного газа в Свиноусте и строительства газопровода Baltic Pipe, который соединит Польшу с Норвегией.

Согласно соглашению, в 2021 году Польша сможет поставлять Украине 6 млрд кубометров газа. По словам Наимского, в настоящее время Польша может поставлять в Украину примерно 1,5 млрд кубометров газа.

"За два года мощность газопорта в Свиноусте увеличится на 50% - до 7,5 млрд. кубометров. Благодаря этому будет возможность принимать сжиженный газ из США, который приобретет украинская сторона, или же Украина сможет купить газ у польской Нефтегазовой компании", - отметил он.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк отметил, что зависимость от России имеет не только экономические, но и политические последствия.

"Единственный выход - диверсифицировать поставки. Поэтому следующим шагом является возможность доступа к сжиженному газу из других стран, прежде всего из США", - заявил он.

В свою очередь министр энергетики США Рик Перри подчеркнул, что США помогают Польше снизить зависимость от российского газа и гарантировать поставки сырья. По его словам, посредством Польши сжиженный газ может помочь Украине избежать угрозы ограничения поставок российского газа.