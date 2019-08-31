Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина, Польша и США подписали газовое соглашение: цель - снизить зависимость от РФ

Суббота, 31 августа 2019, 19:53
Украина, Польша и США подписали газовое соглашение: цель - снизить зависимость от РФ

Источник: "Польское радио"

Представители Украины, Польши и США подписали соглашение о сотрудничестве с целью усиления региональной безопасности газоснабжения.

Детали: Уполномоченный правительства Польши по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что целью соглашения является диверсификация поставок газа в Украину, которая является зависимой в этом вопросе от России. Такая возможность откроется в результате развития терминала сжиженного газа в Свиноусте и строительства газопровода Baltic Pipe, который соединит Польшу с Норвегией.

Согласно соглашению, в 2021 году Польша сможет поставлять Украине 6 млрд кубометров газа. По словам Наимского, в настоящее время Польша может поставлять в Украину примерно 1,5 млрд кубометров газа.

"За два года мощность газопорта в Свиноусте увеличится на 50% - до 7,5 млрд. кубометров. Благодаря этому будет возможность принимать сжиженный газ из США, который приобретет украинская сторона, или же Украина сможет купить газ у польской Нефтегазовой компании", - отметил он.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк отметил, что зависимость от России имеет не только экономические, но и политические последствия.

"Единственный выход - диверсифицировать поставки. Поэтому следующим шагом является возможность доступа к сжиженному газу из других стран, прежде всего из США", - заявил он.

В свою очередь министр энергетики США Рик Перри подчеркнул, что США помогают Польше снизить зависимость от российского газа и гарантировать поставки сырья. По его словам, посредством Польши сжиженный газ может помочь Украине избежать угрозы ограничения поставок российского газа.

Темы: газПольшаУкраинаСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Все новости...
газ
12-летняя тяжба в судах за "трубу Медведчука" завершилась почти полной победой государства
Германия ускорит строительство СПГ-терминалов после отказа от газа из РФ
В Германии суд остановил принятие закона, который должен был покончить с газовым и нефтяным отоплением
Последние новости
10:51
фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС
10:34
Российские войска в Приднестровье устроили несанкционированные учения
10:20
обновленоВ Кривом Роге и Кропивницком раздавались взрывы - СМИ
10:07
Окупанти перекрили Кримський міст, на півострові ракетна небезпека
10:00
Человеческие слезы содержат вещество, которое уменьшает агрессию - исследование
09:51
Американец погиб от рук боевиков ХАМАС, Байден отреагировал
09:35
Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
09:04
Посол Германии в Москве: Путин не желает вести переговоры
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
Все новости...
Реклама: