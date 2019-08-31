Зеленський: Кілька разів було зовсім небезпечно

Джерело: інтерв'ю Зеленського каналу "1+1", програма "100 днів президента України".

Президент Володимир Зеленський заявляє, що йому не дозволяють їздити на велосипеді через небезпеку.

Пряма мова: Мені не дозволяють. Через що? Поки що є реальний… Не хочу говорити прізвища людей, від кого може бути небезпека. Ми отримуємо інформацію. Мені не дозволяють. Декілька вже було прикладів, коли зовсім було небезпечно.