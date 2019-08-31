Зеленський: Кілька разів було зовсім небезпечно

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Субота, 31 серпня 2019, 20:40

Джерело: інтерв'ю Зеленського каналу "1+1", програма "100 днів президента України".

Президент Володимир Зеленський заявляє, що йому не дозволяють їздити на велосипеді через небезпеку.

Пряма мова: Мені не дозволяють. Через що? Поки що є реальний… Не хочу говорити прізвища людей, від кого може бути небезпека. Ми отримуємо інформацію. Мені не дозволяють. Декілька вже було прикладів, коли зовсім було небезпечно.

Українська правда

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