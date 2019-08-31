Зеленский: Несколько раз было совсем опасно

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Суббота, 31 августа 2019, 20:40

Источник: интервью Зеленского каналу "1+1", программа "100 дней президента Украины".

Президент Владимир Зеленский заявляет, что ему не разрешают ездить на велосипеде из-за опасности.

Прямая речь: Мне не разрешают. Почему? Пока есть реальный... Не хочу говорить фамилии людей, от кого может быть опасность. Мы получаем информацию. Мне не разрешают. Несколько уже было примеров, когда совсем было опасно.

Украинская правда

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