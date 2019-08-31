Пожежа у дитячому таборі на Івано-Франківщині: загинув підліток

Джерело: управління ДСНС в Івано-Франківській області

Внаслідок пожежі на території лікувально-оздоровчого комплексу "Сокіл" у с.Сокіл на Івано-Франківщині загинув 17-річний мешканець м.Бурштин.

Деталі: За даними ДержНС, повідомлення про пожежу у комплексі надійшло 31 серпня о 13:40.

"О 14:08 пожежу локалізовано, о 14:41 - ліквідовано. На місці пожежі виявлено тіло 17-літнього жителя м.Бурштин. Вогнем знищено споруду сцени на площі 50 кв. м", - повідомили у відомстві.

Також у ДСНС заявили, що станом на 31 серпня дітей у закладі не перебувало.







