Пожежа у дитячому таборі на Івано-Франківщині: загинув підліток

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Субота, 31 серпня 2019, 22:39

Джерело: управління ДСНС в Івано-Франківській області

Внаслідок пожежі на території лікувально-оздоровчого комплексу "Сокіл" у с.Сокіл на Івано-Франківщині загинув 17-річний мешканець м.Бурштин. 

Деталі: За даними ДержНС, повідомлення про пожежу у комплексі надійшло 31 серпня о 13:40.

"О 14:08 пожежу локалізовано, о 14:41 - ліквідовано. На місці пожежі виявлено тіло 17-літнього жителя м.Бурштин. Вогнем знищено споруду сцени на площі 50 кв. м", - повідомили у відомстві. 

Також у ДСНС заявили, що станом на 31 серпня дітей у закладі не перебувало.




Українська правда

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Теми: ДСНС пожежа жертви


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