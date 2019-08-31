Пожар в детском лагере на Ивано-Франковщине: погиб подросток

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Суббота, 31 августа 2019, 22:39

Источник: управление ГСЧС в Ивано-Франковской области

В результате пожара на территории лечебно-оздоровительного комплекса "Сокол" в с.Сокол на Ивано-Франковщине погиб 17-летний житель г. Бурштын.

Детали: По данным ГосЧС, сообщение о пожаре в комплексе поступило 31 августа в 13:40.

"В 14:08 пожар локализован, в 14:41 - ликвидирован. На месте пожара обнаружено тело 17-летнего жителя г.Бурштын. Огнем уничтожено здание сцены на площади 50 кв. м", - сообщили в ведомстве.

Также в ГСЧС заявили, что по состоянию на 31 августа детей в лечебно-оздоровительном комплексе не было. 

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Темы: ГСЧС пожар жертвы


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