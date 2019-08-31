Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пожар в детском лагере на Ивано-Франковщине: погиб подросток

Суббота, 31 августа 2019, 22:39

Источник: управление ГСЧС в Ивано-Франковской области

В результате пожара на территории лечебно-оздоровительного комплекса "Сокол" в с.Сокол на Ивано-Франковщине погиб 17-летний житель г. Бурштын.

Детали: По данным ГосЧС, сообщение о пожаре в комплексе поступило 31 августа в 13:40.

"В 14:08 пожар локализован, в 14:41 - ликвидирован. На месте пожара обнаружено тело 17-летнего жителя г.Бурштын. Огнем уничтожено здание сцены на площади 50 кв. м", - сообщили в ведомстве.

Также в ГСЧС заявили, что по состоянию на 31 августа детей в лечебно-оздоровительном комплексе не было. 

Темы: ГСЧСпожаржертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Все новости...
ГСЧС
ГСЧС рассказала о своей работе за 500 дней войны
Британия дарит Украине 17 пожарных машин
Две девочки утонули в Десне на Черниговщине - ГСЧС
Последние новости
10:51
фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС
10:34
Российские войска в Приднестровье устроили несанкционированные учения
10:20
обновленоВ Кривом Роге и Кропивницком раздавались взрывы - СМИ
10:07
Окупанти перекрили Кримський міст, на півострові ракетна небезпека
10:00
Человеческие слезы содержат вещество, которое уменьшает агрессию - исследование
09:51
Американец погиб от рук боевиков ХАМАС, Байден отреагировал
09:35
Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
09:04
Посол Германии в Москве: Путин не желает вести переговоры
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
Все новости...
Реклама: