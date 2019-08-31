Протести у Гонконзі: поліція застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів
Субота, 31 серпня 2019, 23:48
У Гонконзі поліція застосувала проти учасників антиурядових акцій сльозогінний газ і водяні гармати у відповідь на дії демонстрантів, які закидали правоохоронців "коктейлями Молотова" і камінням.
Деталі: Поліція також застосувала водяну гармату і сльозогінний газ, щоб розігнати протестуючих, які зібралися перед міським парламентом.
На марш у центральній частині Гонконгу зібралися десятки тисяч людей попри заборони поліції, яку запровадили з міркувань безпеки. Напередодні були заарештовані декількох ключових активістів руху.
Акцію протесту організували з нагоди п'ятої річниці рішення Китаю проти повністю демократичних виборів в Гонконзі, що стало початком так званого "парасолькового руху".