Протести у Гонконзі: поліція застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів

Джерело: DW, AFP

У Гонконзі поліція застосувала проти учасників антиурядових акцій сльозогінний газ і водяні гармати у відповідь на дії демонстрантів, які закидали правоохоронців "коктейлями Молотова" і камінням.

Деталі: Поліція також застосувала водяну гармату і сльозогінний газ, щоб розігнати протестуючих, які зібралися перед міським парламентом.

На марш у центральній частині Гонконгу зібралися десятки тисяч людей попри заборони поліції, яку запровадили з міркувань безпеки. Напередодні були заарештовані декількох ключових активістів руху.

Акцію протесту організували з нагоди п'ятої річниці рішення Китаю проти повністю демократичних виборів в Гонконзі, що стало початком так званого "парасолькового руху".