Протесты в Гонконге: полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов

Источник: DW, AFP

В Гонконге полиция применила против участников антиправительственных акций слезоточивый газ и водяные пушки в ответ на действия демонстрантов, забрасывающих правоохранителей "коктейлями Молотова" и камнями.

Детали: Полиция также применила водяную пушку и слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих, которые собрались перед городским парламентом.

На марш в в центральной части Гонконга собрались десятки тысяч людей вопреки запрету полиции, введенному из соображений безопасности.

Накануне были арестованы нескольких ключевых активистов движения.

Акцию протеста организовали по случаю пятой годовщины решения Китая против полностью демократических выборов в Гонконге, что положило начало так называемому "зонтичному движению".