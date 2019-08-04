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На мітингу в Москві у суботу знову затримали більше тисячі людей

Неділя, 4 серпня 2019, 15:02

У суботу під час мітингу за вільні вибори у Москві було затримано більше тисячі людей.

"ОВД-Инфо" повідомляє станом на 14 годину 4 серпня, що 3 серпня на акції в Москві було затримано 1001 людину.

З них було затримано понад 50 неповнолітніх, 5 осіб було госпіталізовано, повідомляє російський "Інтерфакс" з посиланням на уповноваженого з прав дитини в Москві Євгена Бунімовича та департамент охорони здоров'я Москви.

За словами Бунімовича, "називаються різні цифри, вони перевіряються".

"Абсолютна більшість (затриманих неповнолітніх - ред.) відпущені", - заявив він.

За інформацією департаменту охорони здоров'я, на виклики з приводу звернень, пов'язаних з травмами, отриманими на мітингу, "швидка" виїжджала 12 разів.

Один з п'яти постраждалих - співробітник правоохоронних органів, у нього вивих плеча. У решти - пошкодження легкі, їх стан задовільний, повідомили у відомстві.

Нагадаємо, 

  • Акція з вимогою допустити незалежних кандидатів на вибори в Мосміськдуму пройшла у Москві 3 серпня. Загалом ОМОН і Росгвардія затримали 828 осіб.
  • За даними "ОВС-Інфо", під час затримання силовики побили мінімум 19 осіб.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіямітингиполіція
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