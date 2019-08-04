Під час мітингу за вільні вибори у Москві було затримано понад 50 неповнолітніх, 5 осіб було госпіталізовано.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс" з посиланням на уповноваженого з прав дитини в Москві Євгена Бунімовича та департамент охорони здоров'я Москви.

За словами Бунімовича, "називаються різні цифри, вони перевіряються".

"Абсолютна більшість (затриманих неповнолітніх - ред.) відпущені", - заявив він.

За інформацією департаменту охорони здоров'я, на виклики з приводу звернень, пов'язаних з травмами, отриманими на мітингу, "швидка" виїжджала 12 разів.

Один з п'яти постраждалих - співробітник правоохоронних органів, у нього вивих плеча. У решти - пошкодження легкі, їх стан задовільний, повідомили у відомстві.

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