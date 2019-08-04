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Екс-начальник "Беркута" Кусюк порозганяв мітинг за вільні вибори у Москві

Неділя, 4 серпня 2019, 00:03

Екс-командир київського полку "Беркута" Сергій Кусюк брав участь у затриманнях на мітингу у Москві 3 серпня. 

Відео участі Кусюка у діях російських силовиків розмістив на своїй сторінці у facebook журналіст Ілля Азар.  

3 серпня у Москві на акції за вільні вибори було затримано сотні людей, під час затримань працівники ОМОНу били  учасників "несанкціанованого мітингу". 

За останніми даними ОВС-Інфо, загалом у Москві було затримано 828 осіб.

Нагадаємо,

  • У 2015 році Генеральна прокуратура України оголосила Кусюка, який керував розгоном Майдану, у розшук.
  • Після Революції Гідності полковник Сергій Кусюк  втік до Криму разом з представниками донецького "Беркута".
  • У ГПУ заявляли, що в РФ Кусюка не візьмуть під варту за запитом української сторони у зв'язку з отриманням ним громадянства РФ.
  • Влітку 2017 року Кусюк у Москві керував ОМОНівцями в ході антикорупційних мітингів. 
  • У грудні 2017 р. Кусюка внесли до санкційного списку США, спрямованого проти порушників прав людини. 

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіявибориМайданБеркут
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