Екс-начальник "Беркута" Кусюк порозганяв мітинг за вільні вибори у Москві
Неділя, 4 серпня 2019, 00:03
Екс-командир київського полку "Беркута" Сергій Кусюк брав участь у затриманнях на мітингу у Москві 3 серпня.
Відео участі Кусюка у діях російських силовиків розмістив на своїй сторінці у facebook журналіст Ілля Азар.
3 серпня у Москві на акції за вільні вибори було затримано сотні людей, під час затримань працівники ОМОНу били учасників "несанкціанованого мітингу".
За останніми даними ОВС-Інфо, загалом у Москві було затримано 828 осіб.
Нагадаємо,
- У 2015 році Генеральна прокуратура України оголосила Кусюка, який керував розгоном Майдану, у розшук.
- Після Революції Гідності полковник Сергій Кусюк втік до Криму разом з представниками донецького "Беркута".
- У ГПУ заявляли, що в РФ Кусюка не візьмуть під варту за запитом української сторони у зв'язку з отриманням ним громадянства РФ.
- Влітку 2017 року Кусюк у Москві керував ОМОНівцями в ході антикорупційних мітингів.
- У грудні 2017 р. Кусюка внесли до санкційного списку США, спрямованого проти порушників прав людини.