Екс-начальник "Беркута" Кусюк порозганяв мітинг за вільні вибори у Москві

Екс-командир київського полку "Беркута" Сергій Кусюк брав участь у затриманнях на мітингу у Москві 3 серпня.

Відео участі Кусюка у діях російських силовиків розмістив на своїй сторінці у facebook журналіст Ілля Азар.

3 серпня у Москві на акції за вільні вибори було затримано сотні людей, під час затримань працівники ОМОНу били учасників "несанкціанованого мітингу".