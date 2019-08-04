Екс-начальник "Беркута" Кусюк порозганяв мітинг за вільні вибори у Москві

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Неділя, 4 серпня 2019, 00:03

Екс-командир київського полку "Беркута" Сергій Кусюк брав участь у затриманнях на мітингу у Москві 3 серпня. 

Відео участі Кусюка у діях російських силовиків розмістив на своїй сторінці у facebook журналіст Ілля Азар.  

3 серпня у Москві на акції за вільні вибори було затримано сотні людей, під час затримань працівники ОМОНу били  учасників "несанкціанованого мітингу". 

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Теми: Росія вибори Майдан Беркут


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