Екс-начальник "Беркута" Кусюк порозганяв мітинг за вільні вибори у Москві
Екс-командир київського полку "Беркута" Сергій Кусюк брав участь у затриманнях на мітингу у Москві 3 серпня.
Відео участі Кусюка у діях російських силовиків розмістив на своїй сторінці у facebook журналіст Ілля Азар.
3 серпня у Москві на акції за вільні вибори було затримано сотні людей, під час затримань працівники ОМОНу били учасників "несанкціанованого мітингу".
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