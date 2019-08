Акції у Москві: майже 700 затриманих, серед них член путінської Ради з прав людини

У Москві під час мітингу за вільні вибори затримано 685 осіб, серед них і член Ради з прав людини при президенті РФ.

Дані про кількість затриманих наводить ОВС-Інфо.

Інформацію про затримання голови комісії Ради при президенті РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини (РПЛ) Ігоря Каляпін підтвердили в РПЛ, повідомляє ТАСС.

При цьому член РПЛ Олександр Брод заявив, що поліція "не перевищила свої повноваження, реагуючи на дії учасників акції".

Поліція Москви заявляє про затримання "близько 600 осіб" - "за різні правопорушення на неузгодженій акції опозиції у Москві", пише російський "Інтерфакс". За даними поліції, участь у мітингу взяли близько 1500 осіб.

Раніше уповноважений з прав дитини у Москві Євген Бунімович заявив, що під час акції 3 серпня було затримано чотирьох неповнолітніх.

Moscow riot cops running late for subway train. Sadly, they don’t seem to have made it in time, but they did make a friend at the escalator. pic.twitter.com/M8gcae1b00