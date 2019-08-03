Акції у Москві: майже 700 затриманих, серед них член путінської Ради з прав людини
У Москві під час мітингу за вільні вибори затримано 685 осіб, серед них і член Ради з прав людини при президенті РФ.
Дані про кількість затриманих наводить ОВС-Інфо.
Інформацію про затримання голови комісії Ради при президенті РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини (РПЛ) Ігоря Каляпін підтвердили в РПЛ, повідомляє ТАСС.
При цьому член РПЛ Олександр Брод заявив, що поліція "не перевищила свої повноваження, реагуючи на дії учасників акції".
Поліція Москви заявляє про затримання "близько 600 осіб" - "за різні правопорушення на неузгодженій акції опозиції у Москві", пише російський "Інтерфакс". За даними поліції, участь у мітингу взяли близько 1500 осіб.
Раніше уповноважений з прав дитини у Москві Євген Бунімович заявив, що під час акції 3 серпня було затримано чотирьох неповнолітніх.
Это лучшее видео пока за сегодня. Член партии Единая Россия и её муж «просто хотели перейти улицу». А дальше все на видео: pic.twitter.com/A1HrreQVBD— Michael Elgort ✡️ (@just_whatever) August 3, 2019
Костя @jankauskas_k задержан на выходе из спецприемника. pic.twitter.com/FRqEVSoRNr— Ilya Pahomov (@ilyapahomov) August 3, 2019
Moscow riot cops running late for subway train. Sadly, they don’t seem to have made it in time, but they did make a friend at the escalator. pic.twitter.com/M8gcae1b00— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) August 3, 2019
Нагадаємо,
- 27 липня у Москві відбувся масовий мітинг проти недопуску незалежних кандидатів на вибори в Мосміськдуму. Поліція застосувала проти мітингарів кийки. Більше 1 тисячі осіб були затримані.
- Акції з вимогою допустити незалежних кандидатів до виборів проходять у Москві з 14 липня.
- Перед цим окружні виборчі комісії відмовили в реєстрації на виборах до Мосміськдуми Іллі Яшину, Любові Соболь, Івану Жданову, Дмитру Гудкову, Юлії Галяміній та іншим незалежним кандидатам з команди заарештованого раніше Олексія Навального, Дмитра Гудкова і від "Яблука".
- 3 серпня у Москві розпочалася чергова акція з вимогою реєстрації незалежних кандидатів на виборах до Мосміськдуми.