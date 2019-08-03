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Акції у Москві: майже 700 затриманих, серед них член путінської Ради з прав людини

Субота, 3 серпня 2019, 19:56

У Москві під час мітингу за вільні вибори затримано 685 осіб, серед них і член Ради з прав людини при президенті РФ.

Дані про кількість затриманих наводить ОВС-Інфо.

Інформацію про затримання голови комісії Ради при президенті РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини (РПЛ) Ігоря Каляпін підтвердили в РПЛ, повідомляє ТАСС.

При цьому член РПЛ Олександр Брод заявив, що поліція "не перевищила свої повноваження, реагуючи на дії учасників акції".

Поліція Москви заявляє про затримання "близько 600 осіб" - "за різні правопорушення на неузгодженій акції опозиції у Москві", пише російський "Інтерфакс". За даними поліції, участь у мітингу взяли близько 1500 осіб.

Раніше уповноважений з прав дитини у Москві Євген Бунімович заявив, що під час акції 3 серпня було затримано чотирьох неповнолітніх.

 

Нагадаємо

  • 27 липня у Москві відбувся масовий мітинг проти недопуску незалежних кандидатів на вибори в Мосміськдуму. Поліція застосувала проти мітингарів кийки. Більше 1 тисячі осіб були затримані.
  • Акції з вимогою допустити незалежних кандидатів до виборів проходять у Москві з 14 липня.
  • Перед цим окружні виборчі комісії відмовили в реєстрації на виборах до Мосміськдуми Іллі Яшину, Любові Соболь, Івану Жданову, Дмитру Гудкову, Юлії Галяміній та іншим незалежним кандидатам з команди заарештованого раніше Олексія Навального, Дмитра Гудкова і від "Яблука".
  • 3 серпня у Москві розпочалася чергова акція  з вимогою реєстрації незалежних кандидатів на виборах до Мосміськдуми. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіяакціївибориполіція
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