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В США сталася ще одна стрілянина: 7 поранених

Понеділок, 5 серпня 2019, 00:55

Щонайменше семеро людей отримали поранення в результаті стрілянини біля дитячого майданчика на заході Чикаго.

Про це пише FOX News.

Стрілянина сталася близько 1:20 в парку Дуглас. Невідомий відкрив вогонь з чорного автомобіля Chevrolet Camaro.

Всім постраждалим від 19 до 25 років. Три дівчини були доставлені в лікарню їх стан стабілізувався. 21-річний хлопець був доставлений в лікарню в критичному стані.

Нагадаємо:

"Українська правда" у Threads

Теми: США
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