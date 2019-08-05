В США сталася ще одна стрілянина: 7 поранених

Щонайменше семеро людей отримали поранення в результаті стрілянини біля дитячого майданчика на заході Чикаго.

Про це пише FOX News.

Стрілянина сталася близько 1:20 в парку Дуглас. Невідомий відкрив вогонь з чорного автомобіля Chevrolet Camaro.

Всім постраждалим від 19 до 25 років. Три дівчини були доставлені в лікарню їх стан стабілізувався. 21-річний хлопець був доставлений в лікарню в критичному стані.

Нагадаємо: