В США сталася ще одна стрілянина: 7 поранених
Щонайменше семеро людей отримали поранення в результаті стрілянини біля дитячого майданчика на заході Чикаго.
Про це пише FOX News.
Стрілянина сталася близько 1:20 в парку Дуглас. Невідомий відкрив вогонь з чорного автомобіля Chevrolet Camaro.
Всім постраждалим від 19 до 25 років. Три дівчини були доставлені в лікарню їх стан стабілізувався. 21-річний хлопець був доставлений в лікарню в критичному стані.
Нагадаємо:
- Раніше в цей день в результаті стрілянини в г.Дейтон (штат Огайо, США) загинули дев'ять осіб, не менше 16 отримали поранення.
- Також в цей день більше 12 осіб стали жертвами стрілянини в торговому центрі в місті Ель-Пасо в американському штаті Техас.
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