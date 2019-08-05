Разумков: Проблема Донбасу не вирішується законами

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Понеділок, 5 серпня 2019, 04:55

Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков визнав, що повернути мир на Донбас прийняттям будь-яких законів неможливо.

Про це він заявив в інтерв'ю російському виданню "КоммерсантЪ".

"Це одна з ключових проблем в країні. Всі ми хотіли б, щоб настав мир, щоб Донбас і Крим повернулися в Україну. На жаль, це не вирішується законами", - сказав Разумков, відповідаючи на питання про мир на Донбасі.

При цьому він зазначив, що в новій Верховній Раді буде обговорюватися особливий статус для Донбасу, але повторив, що у проблемі війни це не питання законів.

"Це законодавча частина (особливий статус для Донбасу - ред.). Цей момент обговорення в стінах Верховної ради явно теж буде, але в цій проблемі, в війні це не питання законів. Це питання бажання. Бажання закінчити цю війну. В української сторони воно є. На жаль, не у всіх учасників цього процесу ми спостерігаємо це бажання", - сказав Разумков.

"Тут більше питання дипломатії, санкційного тиску, питання внутрішньої політики, пов'язані з боротьбою з корупцією, з інформаційною політикою, з економікою, інфраструктурою, соціальною політикою. Це цілий комплекс завдань, які потрібно буде виконати і які дозволять швидше повернути тимчасово окуповані території", - додав він.

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Теми: Донбас Разумков Дмитро Слуга народу Крим


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