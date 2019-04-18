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Зеленський заявив, що вважає Путіна ворогом

Четвер, 18 квітня 2019, 11:46

Шоумен кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що вважає президента РФ Володимира Путіна ворогом.

Про це він сказав в інтерв'ю "РБК-Україна", яке журналіст виграв під час першого туру виборів: 31 березня кандидат програв за тенісним столом, а 17 квітня дав інтерв'ю.

Так, на питання: "Для вас Володимир Путін – ворог?", Зеленський відповів: "Звичайно".

Крім того він розповів, що не підпише закон про амністію бойовиків окупованого Донбасу.

При цьому кандидат у президенти зазначив, що у Донбасу не має бути особливого статусу.

"Я вважаю, що це взагалі наша велика історія, і нам доведеться довго виходити з цієї кримінальної ситуації. Ось тут, може бути, нам допоможе саме інформаційна війна. Я дуже сподіваюся інформаційно повернути цих людей в стан, що вони потрібні Україні, як Україна їм потрібна, і що вони такі ж українці. Але потрібно буде зробити дуже багато гуманітарних кроків. Багато всього", - сказав Зеленський.

За його словами, наразі політики збудували таку собі стіну й відгородилися від людей, які живуть на окупованих територіях.

"Ці люди на тих територіях, які не отримують пенсії... І те, що ми з ними не говоримо – це найстрашніше. Одна з наших ідей – це окремий великий європейський медіа-портал, який віщає російською мовою, який показують у всій Європі, який говорить правдиві речі і повідомляє про події в Україні, які вони хочуть чути", - розповів він.

Зеленський додав, що треба пустити імпульс і простягнути їм руку допомоги.

Нагадаємо:

  • 31 березня під час спілкування з журналістами Володимир Зеленський, кажучи про гіпотетичну зустріч з президентом РФ, сказав: "Якщо я зустрінуся з паном Путіним, я йому скажу: "Ну, нарешті-то ви повернули наші території. Скільки ще готові компенсувати грошей за те, що відібрали наші території і допомагали людям, які брали участь в ескалації Криму і Донбасу, на всьому їх страшному, огидному шляху? ".
  • Після цього прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не збирається взагалі обговорювати тему приналежності анексованого Криму.
  • Раніше шоумен і кандидат в президенти Володимир Зеленський заявив, що вважає прийнятними компроміси в питанні повернення окупованих Криму і Донбасу культурно-мовні особливості цих регіонів.
  • Перший тур президентських виборів пройшов 31 березня. За його результатами до другого туру вийшли Володимир зеленський і Петро Порошенко
  • Другий тур виборів відбудеться 21 квітня.
  • Згідно з результатами опитувань, за кандидата у президенти і шоумена Володимира Зеленського у другому турі виборів готові проголосувати 71,4%  респондентів, які визначилися з вибором і точно підуть голосувати, а за чинного президента Петра Порошенка - 28,6% опитаних українців.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийПутінДонбас
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