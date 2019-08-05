Україна просить у США більше "Джавелінів" – посол

Джерело: тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор в інтерв’ю "Радіо Свобода"

Україна звернулася до Сполучених Штатів Америки із проханням продати їй більшу кількість протитанкових ракетних комплексів Javelin.

Деталі: За словами Тейлора, Україна "хотіла б придбати більше "Джавелінів" з оборонною метою за програмою зовнішніх військових продажів Міністерства оборони США.

Раніше колишній посол США в Україні Джон Гербст заявляв, що Сполучені Штати мають посилити підтримку Києва, зокрема, розглянути можливість надання більшої кількості систем Javelin.

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