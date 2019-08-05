Україна просить у США більше "Джавелінів" – посол

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Понеділок, 5 серпня 2019, 13:33

Джерело: тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор в інтерв’ю "Радіо Свобода"

Україна звернулася до Сполучених Штатів Америки із проханням продати їй більшу кількість протитанкових ракетних комплексів Javelin.

Деталі: За словами Тейлора, Україна "хотіла б придбати більше "Джавелінів" з оборонною метою за програмою зовнішніх військових продажів Міністерства оборони США.

Раніше колишній посол США в Україні Джон Гербст заявляв, що Сполучені Штати мають посилити підтримку Києва, зокрема, розглянути можливість надання більшої кількості систем Javelin.

Нагадаємо:

  • Ще в березні спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, Сполучені Штати Америки можуть розглянути можливість подальших поставок Україні летальної зброї.
  • 1 березня 2018 року Держдеп США схвалив , а пізніше і поставив Україні "Джавелінів" на суму $47 мільйонів.
  • "Джавелін" (Javelin) – американський переносний протитанковий ракетний комплекс, призначений для ураження бронетехніки, танків, а також БПЛА, вертольотів і гвинтомоторних літаків, що заходять на посадку.

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Теми: США зброя Україна


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