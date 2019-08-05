У "Слузі народу" визначилися, хто очолить ВР і комітети – ЗМІ

Глава партії "Слуги народу" Дмитро Разумков може стати спікером нового парламенту, а Давид Арахамія очолити фракцію СН.

Про це повідомляє Новое Время.

Згідно з даними видання, на посаду віце-спікера пропонують Руслана Стефанчука.

Попередній список заступників голови фракції виглядає наступним чином:

1) Галина Янченко,

2) Дмитро Соломчук,

3) Юрій Місягін,

4) Павло Халімон,

5) Євгенія Кравчук,

6) Павло Сушко,

7) Юрій Корявченков (Юзик),

8) Юрій Кисіль,

9) Микола Тищенко,

10) Вадим Струневич,

11) Ольга Савченко,

12) Максим Ткаченко,

13) Артем Культенко,

14) Роман Мулик,

15) Олена Шуляк.

За даними "Української правди", кожен із заступників глави фракції буде по факту керівником групи. Через велику кількість депутатів фракцію "Слуги народу" розіб’ють на 15 груп. Функцією заступників глави фракції буде комунікація: доносити позицію керівництва партії до депутатів своєї групи.

Станом на 5 серпня фракція на групи ще не розподілена.

Кандидатури на посади голів комітетів у парламенті:

Комітет податкової, митної та фінансової політики ("Слуга народу" пропонує об'єднати 2 комітети – податкової та митної політики і фінансової політики і банківської діяльності – в один) може очолити Данило Гетманцев, Комітет з питань економічної політики – Дмитро Наталуха, Комітет з питань бюджету – Юрій Аристов, Гуманітарний і інформаційний комітет – Олександр Ткаченко, Комітет з питань науки і освіти – Сергій Бабак, Комітет з цифровізації і IT – Михайло Крячко, Комітет з питань правової політики і правосуддя – Ірина Венедиктова, Комітет з аграрної політики та земельних відносин – Микола Сольський, Комітет з питань запобігання та протидії корупції – Анастасія Красносільська, Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності – Денис Монастирський, Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу – Андрій Герус, Комітет з питань інфраструктури – Владислав Криклій, Комітет держбудівництва, місцевого самоврядування – Андрій Клочко, Комітет з питань національної безпеки і оборони – Олександр Завітневич, Комітет з питань охорони здоров'я – Михайло Радуцький, Комітет з питань екологічної політики – Олег Бондаренко, Комітет з питань регламенту і організації роботи ВРУ – Сергій Кальченко, Комітет з питань закордонних справ – Богдан Яременко, Комітет з питань європейської інтеграції – Марія Мезенцева, Комітет з питань соцполітики – Галина Третьякова.

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