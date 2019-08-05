На Донбасі військовий підірвався на невідомій вибухівці

Військовослужбовець Об’єднаних сил на Донбасі підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Внаслідок вибуху отримав поранення.

Крім того, упродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили заборону на використання будь-якої зброї. Бойовики застосували стрілецьку зброї поблизу Водяного та неподалік Південного.

Минулої доби ворог шість разів застосув заборонену Мінськими угодами зброю – міномети калібру 82 мм.

Нагадаємо,