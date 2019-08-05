На Донбасі військовий підірвався на невідомій вибухівці
Понеділок, 5 серпня 2019, 19:48
Військовослужбовець Об’єднаних сил на Донбасі підірвався на невідомому вибуховому пристрої.
Про це повідомляє прес-центр ООС.
Внаслідок вибуху отримав поранення.
Крім того, упродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили заборону на використання будь-якої зброї. Бойовики застосували стрілецьку зброї поблизу Водяного та неподалік Південного.
Минулої доби ворог шість разів застосув заборонену Мінськими угодами зброю – міномети калібру 82 мм.
Нагадаємо,
- Представники ТКГ, за участі представників ОРДЛО, домовилися про безстрокове припинення вогню з 21 липня, доступ СММ ОБСЄ до всієї території України та деполітизацію окупованого Донбасу.
Українська правда