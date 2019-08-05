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На Донбасі військовий підірвався на невідомій вибухівці

Понеділок, 5 серпня 2019, 19:48

Військовослужбовець Об’єднаних сил на Донбасі підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Внаслідок вибуху отримав поранення.

Крім того, упродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили заборону на використання будь-якої зброї. Бойовики застосували стрілецьку зброї поблизу Водяного та неподалік Південного.

Минулої доби ворог шість разів застосув заборонену Мінськими угодами зброю – міномети калібру 82 мм.

Нагадаємо,

  • Представники ТКГ, за участі представників ОРДЛО, домовилися про безстрокове припинення вогню з 21 липня, доступ СММ ОБСЄ до всієї території України та деполітизацію окупованого Донбасу.

Українська правда
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