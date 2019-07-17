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У Мінську домовилися припинити вогонь з 21 липня та пустити ОБСЄ в ОРДЛО

Середа, 17 липня 2019, 20:54
У Мінську домовилися припинити вогонь з 21 липня та пустити ОБСЄ в ОРДЛО

Джерело: речниця представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер у Facebook

Представники Тристоронньої контактної групи, за участі представників ОРДЛО, домовилися про припинення вогню з 21 липня, доступ СММ ОБСЄ до всієї території України та деполітизацію окупованого Донбасу.

Пряма мова: "(Група – ред.) підтверджує свою повну відданість всеосяжну, сталому та безстроковому припиненню вогню, з опівночі 21 липня 2019 року за київським часом;

- повторно заявляють про свою загальну і тверду відданість повному виконанню Мінських домовленостей;

- зобов'язуються забезпечити повний та безпечний доступ СММ ОБСЄ по всій території України згідно її мандату для моніторингу та верифікації, в тому числі з застосуванням її технічних засобів".

Деталі: Сторони домовилися про одночасний, синхронний демонтаж фортифікаційних споруд. Першою знесуть НЗФ ОРЛО на мосту, після чого українська сторона його поремонтує.

Представники ОРДЛО також пообіцяли прибрати символи квазіугруповань.

Встановлено, що у заручниках бойовиків перебувають 69 українців, а в закладах української пенітенціарної системи 208 осіб. Обидві сторони проведуть "юридичну очистку і підготовку до взаємного звільнення".

Що передувало: На попередній зустрічі у Мінську 1 липня ТКГ не досягла прогресу в переговорах через позицію Росії. Українська сторона пропонувала покроково впроваджувати формат звільнення полонених "всіх на всіх".

Політик і дипломат Роман Безсмертний, якого президент повернув у політичну підгрупу ТКГ на переговорах у Мінську, казав напередодні, що в день чергового раунду переговорів 17 липня "ситуація має прояснитися".

Історія питання:

  • 3 червня Зеленський повернув у мінський переговорний процес другого президента України Леоніда Кучму.
  • Кучма пропонував прописати в нових домовленостях про "режим тиші" в зоні збройного конфлікту норму "не стріляти у відповідь".
  • Він також казав, що Рада національної безпеки і оборони перегляне торгівельні обмеження стосовно ОРДЛО тільки після повернення українських активів в українське правове поле.

Українська правда

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Теми: Мінські угодиОБСЄДонбас
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