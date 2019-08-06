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Поліція знайшла маніфест стрілка, що розстріляв понад 20 людей в США

Вівторок, 6 серпня 2019, 03:47

Терорист опублікував в інтернеті расистський маніфест, в якому виправдовував свої дії необхідністю боротьби з мігрантами.

Про це повідомляє місцева влада, передає Голос Америки.

21-річний підозрюваний із Далласа відкрив вогонь по переповненому людьми магазину Walmart, а згодом здався поліції.

Вважається, що він опублікував в інтернеті расистський маніфест, в якому виправдовував свої дії необхідністю боротьби з мігрантами із Латинської Америки.

4 серпня прокурор Західного округу Техасу Джон Баш заявив, що напад у місті Ель-Пасо, ймовірно, "був спланований для того, щоб залякати цивільне населення. Повідомляється, що підозрюваному може загрожувати смертна кара.

Нагадаємо:

  • 3 серпня більше 20 людей стали жертвами стрілянини в торговому центрі в місті Ель-Пасо в американському штаті Техас.
  • В той же день, внаслідок стрілянини у м.Дейтон (штат Огайо, США) загинули дев'ять осіб, не менше 16 зазнали поранень.

Теми: тероризмСША
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