Поліція знайшла маніфест стрілка, що розстріляв понад 20 людей в США

Терорист опублікував в інтернеті расистський маніфест, в якому виправдовував свої дії необхідністю боротьби з мігрантами.

Про це повідомляє місцева влада, передає Голос Америки.

21-річний підозрюваний із Далласа відкрив вогонь по переповненому людьми магазину Walmart, а згодом здався поліції.

Вважається, що він опублікував в інтернеті расистський маніфест, в якому виправдовував свої дії необхідністю боротьби з мігрантами із Латинської Америки.

4 серпня прокурор Західного округу Техасу Джон Баш заявив, що напад у місті Ель-Пасо, ймовірно, "був спланований для того, щоб залякати цивільне населення. Повідомляється, що підозрюваному може загрожувати смертна кара.

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