Поліція знайшла маніфест стрілка, що розстріляв понад 20 людей в США
Вівторок, 6 серпня 2019, 03:47
Терорист опублікував в інтернеті расистський маніфест, в якому виправдовував свої дії необхідністю боротьби з мігрантами.
Про це повідомляє місцева влада, передає Голос Америки.
21-річний підозрюваний із Далласа відкрив вогонь по переповненому людьми магазину Walmart, а згодом здався поліції.
Вважається, що він опублікував в інтернеті расистський маніфест, в якому виправдовував свої дії необхідністю боротьби з мігрантами із Латинської Америки.
4 серпня прокурор Західного округу Техасу Джон Баш заявив, що напад у місті Ель-Пасо, ймовірно, "був спланований для того, щоб залякати цивільне населення. Повідомляється, що підозрюваному може загрожувати смертна кара.
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