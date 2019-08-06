Поліція знайшла маніфест стрілка, що розстріляв понад 20 людей в США

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Вівторок, 6 серпня 2019, 03:47

Терорист опублікував в інтернеті расистський маніфест, в якому виправдовував свої дії необхідністю боротьби з мігрантами.

Про це повідомляє місцева влада, передає Голос Америки.

21-річний підозрюваний із Далласа відкрив вогонь по переповненому людьми магазину Walmart, а згодом здався поліції.

Вважається, що він опублікував в інтернеті расистський маніфест, в якому виправдовував свої дії необхідністю боротьби з мігрантами із Латинської Америки.

4 серпня прокурор Західного округу Техасу Джон Баш заявив, що напад у місті Ель-Пасо, ймовірно, "був спланований для того, щоб залякати цивільне населення. Повідомляється, що підозрюваному може загрожувати смертна кара.

Ель-Пасо, розташований поблизу кордону між США і Мексикою, має велике латиноамериканське населення.

Нагадаємо:

  • 3 серпня більше 20

  • Напомним:

    • 3 августа более 20 человек стали жертвами стрельбы в торговом центре в городе Эль-Пасо в американском штате Техас.
    • В тот же день, в результате стрельбы в г.Дейтон (штат Огайо, США) погибли девять человек, не менее 16 получили ранения. 
    людей стали жертвами стрілянини в торговому центрі в місті Ель-Пасо в американському штаті Техас.
  • В той же день, внаслідок стрілянини у м.Дейтон (штат Огайо, США) загинули дев'ять осіб, не менше 16 зазнали поранень.

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Теми: тероризм США


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