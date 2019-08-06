Встановили результати виборів в останньому мажоритарному окрузі

Джерело: Центрвиборчком

Центральна виборча комісія прийняла протокол про підсумки голосування в останньому мажоритарному окрузі на дострокових парламентських виборах - від окружної комісі №210 Чернігівської області.

Деталі: 6 серпня після перерви комісія продовжила свою роботу в режимі засідання. ЦВК прийняла протокол окружної виборчої комісії про підсумки голосування в ОВО № 210 на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року з поміткою "Уточнений", який вказана комісія склала після повторного підрахунку голосів виборців на 33 виборчих дільницях цього округу на виконання рішення суду.

Згідно з даними на сайті ЦВК, переможцем визнано самовисуванця Сергія Коровченка – 21,24% голосів виборців. Його найближчий суперник - самовисуванець Борис Приходько відстав від нього на 101 голос.

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Що відбулося раніше: В одномандатному виборчому окрузі №210 окружна виборча комісія не встигла перерахувати голоси і оголосити переможця у відведений для цього виборчим законом термін - до 5 серпня. ЦВК констатувала неможливість встановлення результатів у цьому окрузі.

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