Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Встановили результати виборів в останньому мажоритарному окрузі

Вівторок, 6 серпня 2019, 13:16

Джерело: Центрвиборчком

Центральна виборча комісія прийняла протокол про підсумки голосування в останньому мажоритарному окрузі на дострокових парламентських виборах - від окружної комісі №210 Чернігівської області.

Деталі: 6 серпня після перерви комісія продовжила свою роботу в режимі засідання. ЦВК прийняла протокол окружної виборчої комісії про підсумки голосування в ОВО № 210 на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року з поміткою "Уточнений", який вказана комісія склала після повторного підрахунку голосів виборців на 33 виборчих дільницях цього округу на виконання рішення суду.

Згідно з даними на сайті ЦВК, переможцем визнано самовисуванця Сергія Коровченка – 21,24% голосів виборців. Його найближчий суперник - самовисуванець Борис Приходько відстав від нього на 101 голос.

 
Для збільшення - натисніть на зображення
 
facebook сергія коровченка

Що відбулося раніше: В одномандатному виборчому окрузі №210 окружна виборча комісія не встигла перерахувати голоси і оголосити переможця у відведений для цього виборчим законом термін - до 5 серпня. ЦВК констатувала неможливість встановлення результатів у цьому окрузі.

Історія питання:

  • Майбутній народний депутат Сергій Коровченко фігурував у "плівках Глазьєва" – телефонних розмовах стосовно захоплення Криму Росією, що їх записали українські спецслужби у лютому 2014 року.
  • Сам Коровченко поставив ці записи під сумнів і пояснив свою можливу присутність на них тим, що росіяни могли мати плани щодо нього для легітимізації цього псевдореферендуму. Він каже, що під час анексії його не було на території півострова.

Українська правда
Теми: вибориЦВК
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

Усі новини...
вибори
Прем'єр Польщі підтвердив плани про одночасні вибори та референдум щодо міграції
Росія може відкласти "вибори" на окупованих територіях, якщо ситуація погіршиться − ЦВК
Потенційний кандидат у президенти США приїхав в Україну і зустрівся із Зеленським
Останні новини
20:46
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
20:00
інфографікаПрограма "єОселя": скільки українців отримали іпотечні кредити
19:53
На фронті протягом доби 89 зіткнень, найбільше атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:50
Російські атаки від середини липня пошкодили понад 100 об’єктів портової інфраструктури
19:42
ЄС перед самітом розморозив €10 млрд для Угорщини
19:40
Фонд підтримки енергетики України: обсяг внесків сягнув понад 390 мільйонів євро
19:39
Росіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
Усі новини...
Реклама: