Портнов заявив, що проти Порошенка порушили справу і в Панамі

Джерело: Telegram-канал юриста, заступника голови адміністрації президента за часів президентства Віктора Януковича Андрія Портнова

Прокуратура Панами порушила кримінальну справу стосовно п'ятого президента Петра Порошенка про відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.

Пряма мова: "Наша робота з панамським адвокатами досягла першого результату – спеціальний прокурор республіки Панама порушив кримінальну справу за ст. 254 Кримінального Кодексу Панами – злочин проти економічного порядку у вигляді відмивання злочинних доходів".

"Ми чекаємо активності панамської влади по всіх напрямках діяльності компаній Порошенка, його банківських рахунків, торгових і комерційних операцій".

Деталі: За словами Портнова, справу порушили після його письмових свідчень під присягою про те, що Порошенко і його оточення використовували Панаму для приховування злочинних доходів, активів і власності, несплати податків до українського бюджету і відмивання коштів.

Портнов також висловив сподівання, що після призначення нового генпрокурора України міжнародні служби ГПУ на офіційному рівні звернуться з клопотанням про арешт рахунків і активів Порошенко по всьому світу.

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