Портнов заявив, що проти Порошенка порушили справу і в Панамі
Джерело: Telegram-канал юриста, заступника голови адміністрації президента за часів президентства Віктора Януковича Андрія Портнова
Прокуратура Панами порушила кримінальну справу стосовно п'ятого президента Петра Порошенка про відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.
Пряма мова: "Наша робота з панамським адвокатами досягла першого результату – спеціальний прокурор республіки Панама порушив кримінальну справу за ст. 254 Кримінального Кодексу Панами – злочин проти економічного порядку у вигляді відмивання злочинних доходів".
"Ми чекаємо активності панамської влади по всіх напрямках діяльності компаній Порошенка, його банківських рахунків, торгових і комерційних операцій".
Деталі: За словами Портнова, справу порушили після його письмових свідчень під присягою про те, що Порошенко і його оточення використовували Панаму для приховування злочинних доходів, активів і власності, несплати податків до українського бюджету і відмивання коштів.
Портнов також висловив сподівання, що після призначення нового генпрокурора України міжнародні служби ГПУ на офіційному рівні звернуться з клопотанням про арешт рахунків і активів Порошенко по всьому світу.
Історія питання:
- У березні 2016 року міжнародні журналісти-розслідувачі і ціла низка великих ЗМІ опублікували Панамські документи. Після цього стало відомо, що п’ятий президент Петро Порошенко створив три офшорні компанії для реструктуризації своїх активів Roshen.
- Юристи Порошенка заявили, що частку президента в Roshen передано в нову іноземну структуру в рамках укладеного з Rothschild Trust договору про сліпий траст та запевнили, що ніяких порушень немає.
- Офшорні компанії Порошенка фігурували і в Райських паперах, які опублікували в листопаді 2017 року.
- Журналісти-розслідувачі зазначали, що метою створення офшору президентом могла бути мінімізація податків, а не плани передати кондитерський бізнес у "сліпий траст".
- Після повернення в Україну Портнов написав близько 10 заяв до ДБР щодо Порошенка.
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