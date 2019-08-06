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"Колаборанти і зрадники": Коломойський жорстко пройшовся по Бойку і Медведчуку

Вівторок, 6 серпня 2019, 14:56
Колаборанти і зрадники: Коломойський жорстко пройшовся по Бойку і Медведчуку

Джерело: інтерв'ю для російського РБК

Український бізнесмен Ігор Коломойський назвав колаборантами і зрадниками кума Путіна Віктора Медведчука і його колегу по партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрія Бойка.

Деталі: Журналіст запитав Коломойського, що він думає про нещодавню поїздку Бойка і Медведчука до Москви, де вони, серед іншого, обговорювали можливу покупку у Росії "дешевого" газу.

Пряма мова: "Мене взагалі не цікавить, що говорять Бойко і Медведчук. Я вважаю, що вони колаборанти і зрадники. Ще просто їх зрада не вималювалася у статтю кримінального кодексу.

Що стосується російського газу - нам до дупи ваш газ. Це моя особиста думка. Ви завдали нам вже стільки шкоди і збитків, що ще на 3 млрд шкоди - треба стиснути зуби і пережити.

Я вважаю, що трубу взагалі можна було б закрити і забути. Ви позбавили нас половини ВВП військовими діями, ви закрили для нас інвестиції від цивілізованих країн, тому що інвестори не хочуть вкладати туди, де може бути війна.

Російський газ Україні ніколи не був потрібен. Це фетиш, який придумали такі, як Фірташ, Льовочкін, Бойко і Медведчук, щоб грабувати Україну і іноді Росію. Чим газ відрізняється від будь-якого іншого енергетичного продукту? Нічим. Не можеш у Росії брати, бери в Європи".

Нагадаємо:

  • 10 липня прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв зустрівся у Москві з Медведчуком, Бойком, а також Вадимом Рабиновичем і Тарасом Козаком.
  • На зустрічі Медведєв заявив, що підтримує намір партії Медведчука "відновити міжпартійний діалог". А Бойко сказав про нібито можливість до початку серпня підписати контракт з "Газпромом" на пряму поставку газу в Україну.

"Українська правда" в Threads

Теми: КоломойськийМедведчукБойко
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