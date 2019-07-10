Медведчук і Ко знову зустрілись з Медведєвим: кажуть про бажання "відновити діалог"

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв зустрівся в Москві з керівництвом української "Опозиційної платформи – За життя", зокрема, кумом російського президента Віктором Медведчуком і його однопартійцями.

Про це повідомляють "РИА Новости".

Зустріч політиків проходить в офісі "Єдиної Росії", політсили президента РФ Володимира Путіна.

Участь в ній беруть співголови української партії Вадим Рабинович і Юрій Бойко.

Також до Москви приїхав член політради "Опозиційної платформи – За життя" Тарас Козак, офіційний власник телеканалів, які пов'язують з Медведчуком.

Як повідомляє ТАСС, під час зустрічі Медведєв сказав, що в Росії "поки не отримали якихось виразних сигналів про те, який курс буде проводити" президент України Володимир Зеленський.

"Звичайно, ми чекаємо результатів виборів до Верховної Ради, сподіваємося, що вона більшою мірою буде відображати сподівання мільйонів громадян Україна", – цитує видання главу російського уряду.

Медведєв додав, що підтримує намір партії Медведчука "відновити міжпартійний діалог".

"Немає чого приховувати, практично політичний діалог між російськими партіями і українськими партіями згорнуть. Ми вважаємо, що це неправильно і всіляко підтримуємо намір" Опозиційною платформи - За життя "цей діалог відновити", – сказав прем'єр Росії.

Крім того, як пише "Інтерфакс", Бойко на зустрічі заявив про нібито можливість до початку серпня підписати контракт з "Газпромом" на пряму поставку газу в Україну.

"Ми вже готові на початок серпня до підписання прямого контакту між споживачами України і "Газпромом", який дасть істотне зниження вартості газу для нашої економіки", – сказав Бойко.

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