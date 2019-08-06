Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кернес: Немає сенсу приховувати, Харків тоне в наркотиках

Вівторок, 6 серпня 2019, 15:26

Джерело: мер Харкова на своїй сторінці в Facebook

Міський голова Харкова Геннадій Кернес просить місцеву поліцію посилити боротьбу з наркотрафіком.

Пряма мова: "Немає сенсу приховувати: Харків тоне в наркотиках. Я знаю місто, і ще ніколи люди не були в такому шоці від того, що відбувається. Ця тема піднімається першою на зустрічах, прийомах, в приват соцмереж люди пишуть сотні адрес "закладок", де йде справжній трафік, незалежно, центр це чи околиця, паркани в адресах, наркомани просто на вулицях жеруть цю гидоту".

"Немає сенсу приховувати й інше: поліція не справляється. Я в черговий раз закликаю Головне управління Національної поліції Харківської області відреагувати на вимогу харків'ян".

Деталі: Мер Харкова також попросив допомоги у ініціативних груп і громадських організацій: ідеї, як посилити боротьбу з наркотрафіком.

Нагадаємо:

  • У Харкові виник спір навколо декомунізації маршала Георгія Жукова.
  • В Українському інституті національної пам'яті підтримали демонтаж пам’ятника Жукову як символіки комуністичного режиму.
  • Президент Володимир Зеленський закликав владу Харкова вирішити правову колізію стосовно декомунізації Жукова: на мера Харкова поклали відповідальність як на головного арбітра.
  • Кернес відреагував на подібний "пас" Зеленського: бюст маршала у місті відновили і повернули ім’я Жукова проспекту імені генерала Григоренка.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: КернесХарківполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

Усі новини...
Кернес
Кернесу встановлять пам'ятник у Харкові
Терехов на вибори витратив більше, ніж решта кандидатів разом узяті - ОПОРА
Як Кернес виграє вибори мера Харкова навіть після смерті
Останні новини
20:46
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
20:00
інфографікаПрограма "єОселя": скільки українців отримали іпотечні кредити
19:53
На фронті протягом доби 89 зіткнень, найбільше атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:50
Російські атаки від середини липня пошкодили понад 100 об’єктів портової інфраструктури
19:42
ЄС перед самітом розморозив €10 млрд для Угорщини
19:40
Фонд підтримки енергетики України: обсяг внесків сягнув понад 390 мільйонів євро
19:39
Росіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
Усі новини...
Реклама: