Кернес: Немає сенсу приховувати, Харків тоне в наркотиках

Джерело: мер Харкова на своїй сторінці в Facebook

Міський голова Харкова Геннадій Кернес просить місцеву поліцію посилити боротьбу з наркотрафіком.

Пряма мова: "Немає сенсу приховувати: Харків тоне в наркотиках. Я знаю місто, і ще ніколи люди не були в такому шоці від того, що відбувається. Ця тема піднімається першою на зустрічах, прийомах, в приват соцмереж люди пишуть сотні адрес "закладок", де йде справжній трафік, незалежно, центр це чи околиця, паркани в адресах, наркомани просто на вулицях жеруть цю гидоту".

"Немає сенсу приховувати й інше: поліція не справляється. Я в черговий раз закликаю Головне управління Національної поліції Харківської області відреагувати на вимогу харків'ян".

Деталі: Мер Харкова також попросив допомоги у ініціативних груп і громадських організацій: ідеї, як посилити боротьбу з наркотрафіком.

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