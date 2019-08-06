Кернес: Немає сенсу приховувати, Харків тоне в наркотиках

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Вівторок, 6 серпня 2019, 15:26

Джерело: мер Харкова на своїй сторінці в Facebook

Міський голова Харкова Геннадій Кернес просить місцеву поліцію посилити боротьбу з наркотрафіком.

Пряма мова: "Немає сенсу приховувати: Харків тоне в наркотиках. Я знаю місто, і ще ніколи люди не були в такому шоці від того, що відбувається. Ця тема піднімається першою на зустрічах, прийомах, в приват соцмереж люди пишуть сотні адрес "закладок", де йде справжній трафік, незалежно, центр це чи околиця, паркани в адресах, наркомани просто на вулицях жеруть цю гидоту".

"Немає сенсу приховувати й інше: поліція не справляється. Я в черговий раз закликаю Головне управління Національної поліції Харківської області відреагувати на вимогу харків'ян".

Деталі: Мер Харкова також попросив допомоги у ініціативних груп і громадських організацій: ідеї, як посилити боротьбу з наркотрафіком.

Нагадаємо:

  • У Харкові виник спір навколо декомунізації маршала Георгія Жукова.
  • В Українському інституті національної пам'яті підтримали демонтаж пам’ятника Жукову як символіки комуністичного режиму.
  • Президент Володимир Зеленський закликав владу Харкова вирішити правову колізію стосовно декомунізації Жукова: на мера Харкова поклали відповідальність як на головного арбітра.
  • Кернес відреагував на подібний "пас" Зеленського: бюст маршала у місті відновили і повернули ім’я Жукова проспекту імені генерала Григоренка.

Українська правда

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Теми: Кернес Харків поліція


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