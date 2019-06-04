Кернес відреагував на "пас" Зеленського: Пора вертатися з Майданів

Міський голова Харкова заявляє, що питання про повернення проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Георгія Жукова розглянуть на найближчій сесії Харківської міськради.

Про це йдеться у заяві мера, оприлюдненій 4 червня, у відповідь на заклик президента Володимира Зеленського "врегулювати правову колізію".

"…раз я як харківський міський голова повинен стати арбітром у цьому питанні - повідомляю: 1) бюст маршала Жукова буде відновлений найближчим часом. 2) питання про перейменування проспекта імені генерала Григоренка на проспект імені маршала Жукова буде винесено на найближчу сесію Харківської міської ради, що відповідає українському законодавству", – заявляє Кернес.

За словами мера, питання буде "вирішене депутатами, яким харків'яни делегували право від їх імені ухвалювати ті або інші рішення".

Кернес зазначає, що при цьому станція метро, ​​яка носила раніше ім'я маршала Жукова, залишиться з нинішньою назвою "Палац спорту".

"Упевнений, що в цьому питанні правда на боці більшості харків'ян, які вважають за краще висловлювати свою позицію цивілізовано - без вандалізму, зіткнень, газових балончиків та інших атрибутів революційної доцільності. Пора вже повертатися з Майданів до здорового глузду і правового поля і не сварити людей між собою", – заявив Кернес.

Він нагадав, що був проти "декомунізації" імені Жукова, зважаючи на його "роль у визволенні Харкова".

Кернер також нагадав про петицію з проханням відновити колишню назву проспекту, яка набрала більше 5 тисяч голосів.

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