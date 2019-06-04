Кернес відреагував на "пас" Зеленського: Пора вертатися з Майданів
Міський голова Харкова заявляє, що питання про повернення проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Георгія Жукова розглянуть на найближчій сесії Харківської міськради.
Про це йдеться у заяві мера, оприлюдненій 4 червня, у відповідь на заклик президента Володимира Зеленського "врегулювати правову колізію".
"…раз я як харківський міський голова повинен стати арбітром у цьому питанні - повідомляю: 1) бюст маршала Жукова буде відновлений найближчим часом. 2) питання про перейменування проспекта імені генерала Григоренка на проспект імені маршала Жукова буде винесено на найближчу сесію Харківської міської ради, що відповідає українському законодавству", – заявляє Кернес.
За словами мера, питання буде "вирішене депутатами, яким харків'яни делегували право від їх імені ухвалювати ті або інші рішення".
Кернес зазначає, що при цьому станція метро, яка носила раніше ім'я маршала Жукова, залишиться з нинішньою назвою "Палац спорту".
"Упевнений, що в цьому питанні правда на боці більшості харків'ян, які вважають за краще висловлювати свою позицію цивілізовано - без вандалізму, зіткнень, газових балончиків та інших атрибутів революційної доцільності. Пора вже повертатися з Майданів до здорового глузду і правового поля і не сварити людей між собою", – заявив Кернес.
Він нагадав, що був проти "декомунізації" імені Жукова, зважаючи на його "роль у визволенні Харкова".
Кернер також нагадав про петицію з проханням відновити колишню назву проспекту, яка набрала більше 5 тисяч голосів.
Нагадаємо:
- Прес-секретар глави держави Юлія Мендель 3 червня зазначила, що Володимир Зеленський закликає владу Харкова вирішити правову колізію стосовно декомунізації маршала Жукова.
- За словами Мендель це передбачає проведення громадських консультацій і слухань та досягнення оптимального рішення, яке б задовольнило всі зацікавлені сторони.
- Водночас в Українському інституті національної пам'яті (УІНП) опонували Зеленському, заперечивши наявність юридичної колізії. "Пам’ятники Георгію Жукову є символікою комуністичного режиму і до визначених законом винятків не належать. Знесений у Харкові пам’ятник мав бути демонтований", – заявили там.
- Харківська поліція відкрила два кримінальних провадження у зв'язку зі знесенням у Харкові пам'ятника маршалу СРСР Георгію Жукову 2 червня.
- У неділю біля Палацу спорту в Харкові, де проходив з'їзд партії Геннадія Кернеса та Геннадія Труханова "Довіряй справам", відбулася акція протесту. Згодом учасники акції знесли пам'ятник Жукову.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua