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У Зеленського прокоментували події в Харкові: Кернес має діяти як головний арбітр

Понеділок, 3 червня 2019, 16:31

Президент Володимир Зеленський закликав владу Харкова врегулювати правову колізію, яка стосується пам’ятника маршалу СРСР Георгію Жукову.

Про це повідомила прес-секретар глави держави Юлія Мендель.

Вона нагадала, що закон про декомунізацію передбачає знесення пам’ятників радянським діячам, але водночас там є пункти, згідно з якими винятками є діячі, які сприяли деокупації України від нацистів.

"Це стосується не лише пам’ятника Жукова, а й провулку Жукова, який існує (проспект Жукова у Харкові було перейменовано на проспект Петра Григоренка у 2016 році -ред.). Володимир Зеленський закликає владу Харкова з’ясувати правову колізію, оскільки тут мають тривати чіткі обговорення з громадськістю. Має бути прийнято рішення найбільш прийнятне для всіх сторін", – сказала Мендель.

За її словами, поточна ситуація в Харкові є прикладом непродуманої гуманітарної політики, яка тривала останні кілька років.

"Зараз мер Харкова має взяти на себе відповідальність як головний арбітр, а не ставати на чийсь бік", – додала вона.

За словами речниці, оскільки Російська Федерація почала коментувати цю ситуацію зі знесенням пам’ятника, Зеленський вкотре закликав РФ не втручатися у внутрішні справи суверенної держави.

Нагадаємо:

  • Харківська поліція відкрила два кримінальних провадження у зв'язку зі знесенням у Харкові пам'ятника маршалу СРСР Георгію Жукову 2 червня.
  • У неділю біля Палацу спорту в Харкові, де проходив з'їзд партії Геннадія Кернеса та Геннадія Труханова "Довіряй справам", відбулася акція протесту. Згодом учасники акції знесли пам'ятник Жукову.
  • Мер Харкова Геннадій Кернес запевнив, що пам'ятник Жукову за його допомогою та фонду партії екс-регіонала Віталія Хомутинніка "Відродження" буде відновлено якнайшвидше.
  • 9 травня Кернес закликав городян підтримати петицію про зворотне перейменування проспекту імені Петра Григоренка на проспект імені Маршала Жукова.
  • Голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович нагадав, що порушення закону про декомунізацію представником влади карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.

Валентина Романенко, УП
Теми: Харків
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