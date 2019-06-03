У Зеленського прокоментували події в Харкові: Кернес має діяти як головний арбітр

Президент Володимир Зеленський закликав владу Харкова врегулювати правову колізію, яка стосується пам’ятника маршалу СРСР Георгію Жукову.

Про це повідомила прес-секретар глави держави Юлія Мендель.

Вона нагадала, що закон про декомунізацію передбачає знесення пам’ятників радянським діячам, але водночас там є пункти, згідно з якими винятками є діячі, які сприяли деокупації України від нацистів.

"Це стосується не лише пам’ятника Жукова, а й провулку Жукова, який існує (проспект Жукова у Харкові було перейменовано на проспект Петра Григоренка у 2016 році -ред.). Володимир Зеленський закликає владу Харкова з’ясувати правову колізію, оскільки тут мають тривати чіткі обговорення з громадськістю. Має бути прийнято рішення найбільш прийнятне для всіх сторін", – сказала Мендель.

За її словами, поточна ситуація в Харкові є прикладом непродуманої гуманітарної політики, яка тривала останні кілька років.

"Зараз мер Харкова має взяти на себе відповідальність як головний арбітр, а не ставати на чийсь бік", – додала вона.

За словами речниці, оскільки Російська Федерація почала коментувати цю ситуацію зі знесенням пам’ятника, Зеленський вкотре закликав РФ не втручатися у внутрішні справи суверенної держави.

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