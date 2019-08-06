Зеленський звільнив двох заступників нового глави прикордонслужби

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Вівторок, 6 серпня 2019, 16:53

Президент Володимир Зеленський звільнив з посади першого заступника та заступника голови Державної прикордонної служби Юрія Гриська та Артура Пімєнова.

Відповідні укази опублікували 6 серпня на сайті Офісу президента.

"Звільнити Греська Юрія Петровича з посади першого заступника голови Державної прикордонної служби України", - йдеться в указі №582.

Указом №583 президент звільнив Артура Пімєнова з посади заступника голови ДПСУ.

Прикордонників призначав на посади п'ятий президент Петро Порошенко. Греська призначили на посаду у 2019 році, а Пімєнова у грудні 2018 року.

Нагадаємо:

  • 14 червня Зеленський призначив керівником Державної прикордонної служби Сергія Дейнека.
  • Полковник Сергій Дейнеко був начальником Луганського прикордонного загону до нового призначення, як свідчить електронна декларація, працював заступником директора Департаменту оперативної діяльності в Адміністрації Державної прикордонної служби.
  • 31 травня президент Володимир Зеленський звільнив генерала армії Петра Цигикала з посади голови Державної прикордонної служби а ще – з військової служби.

Українська правда

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Теми: Зеленський Прикордонна служба


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