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У прикордонників новий голова – указ президента

П'ятниця, 14 червня 2019, 16:29
У прикордонників новий голова – указ президента

Президент Володимир Зеленський призначив керівником Державної прикордонної служби Сергія Дейнека.

Відповідний указ від 13 червня з’явився на сайті президента у п’ятницю.

"Призначити Дейнека Сергія Васильовича головою Державної прикордонної служби України", - йдеться документі.

 
Інформація про Дейнека з відритих джерел - суперечлива

Полковник Сергій Дейнеко був начальником Луганського прикордонного загону до нового призначення, як свідчить електронна декларація, працював заступником директора Департаменту оперативної діяльності в Адміністрації Державної прикордонної служби.

Нагадаємо:

  • 31 травня президент Володимир Зеленський звільнив генерала армії Петра Цигикала з посади голови Державної прикордонної служби а ще – з військової служби.

Українська правда

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Теми: Прикордонна служба
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