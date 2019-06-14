У прикордонників новий голова – указ президента
П'ятниця, 14 червня 2019, 16:29
Президент Володимир Зеленський призначив керівником Державної прикордонної служби Сергія Дейнека.
Відповідний указ від 13 червня з’явився на сайті президента у п’ятницю.
"Призначити Дейнека Сергія Васильовича головою Державної прикордонної служби України", - йдеться документі.
Полковник Сергій Дейнеко був начальником Луганського прикордонного загону до нового призначення, як свідчить електронна декларація, працював заступником директора Департаменту оперативної діяльності в Адміністрації Державної прикордонної служби.
Нагадаємо:
- 31 травня президент Володимир Зеленський звільнив генерала армії Петра Цигикала з посади голови Державної прикордонної служби а ще – з військової служби.
Українська правда