У прикордонників новий голова – указ президента

Президент Володимир Зеленський призначив керівником Державної прикордонної служби Сергія Дейнека.

Відповідний указ від 13 червня з’явився на сайті президента у п’ятницю.

"Призначити Дейнека Сергія Васильовича головою Державної прикордонної служби України", - йдеться документі.

Інформація про Дейнека з відритих джерел - суперечлива

Полковник Сергій Дейнеко був начальником Луганського прикордонного загону до нового призначення, як свідчить електронна декларація, працював заступником директора Департаменту оперативної діяльності в Адміністрації Державної прикордонної служби.

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