У прикордонників новий голова – указ президента

20921 перегляд
П'ятниця, 14 червня 2019, 16:29

Президент Володимир Зеленський призначив керівником Державної прикордонної служби Сергія Дейнека.

Відповідний указ від 13 червня з’явився на сайті президента у п’ятницю.

"Призначити Дейнека Сергія Васильовича головою Державної прикордонної служби України", - йдеться документі.

 
Інформація про Дейнека з відритих джерел - суперечлива

Полковник Сергій Дейнеко був начальником Луганського прикордонного загону до нового призначення, як свідчить електронна декларація, працював заступником директора Департаменту оперативної діяльності в Адміністрації Державної прикордонної служби.

Нагадаємо:

  • 31 травня президент Володимир Зеленський звільнив генерала армії Петра Цигикала з посади голови Державної прикордонної служби а ще – з військової служби.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Прикордонна служба


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Справа "стіни Яценюка": прикордонники кажуть, що доказів розтрати немає 13 червня 2019, 15:00
Африканців і китайців використовували на переробці лісу на Київщині 12 червня 2019, 09:41
Гітаристу російського гурту заборонили в’їзд в Україну 11 червня 2019, 12:12
Усі новини
Головні новини
Зеленський – родичам полонених в РФ моряків: Скоро звільнять
Зеленський влаштував у Facebook "вибори" голови Львівської ОДА
Соратник Медведчука слідом за "112" і NewsOne купив ZIK
У прикордонників новий голова – указ президента
Усі новини
Фотопроект

Чудові світлини бабусь з онуками

дослідження

Штучне світло під час сну може бути одним з факторів ожиріння у жінок

сім'я

5 способів отримати максимум від сімейного обіду чи вечері