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В "Слузі народу" заговорили про правила роботи ЗМІ в умовах війни

Вівторок, 6 серпня 2019, 17:56

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Майбутній депутат-мажоритарник від партії "Слуга народу" Сергій Швець пропонує прийняти закон, що визначає правила роботи засобів масової інформації в умовах війни.

Пряма мова: "Як бути зі свободою слова в умовах війни, в умовах надзвичайного, воєнного стану? Поки що це регламентується виключно нормами різних відомств, але це все несистемний підхід... Є у мене така ідея (підготувати законопроект). І все це треба зробити в короткий термін".

Деталі: Швець пропонує розробити документ, який повинен містити і "глосарій війни", тобто пояснювати, що таке окупаційні війська, сепаратисти, колабораціоністи, не проголошені республіки тощо.

За його словами, при підготовці законопроекту "необхідно вивчити думку громадян - чи згодні вони на обмеження інформації в умовах війни для їх же безпеки, а якщо згодні, то якою мірою".

Швець також поділився планами, що має намір працювати за профілем (до обрання у Верховну Раду був ведучим на "Студії 1+1") у парламентському комітеті з інформаційної політики та свободи слова.

Чому це важливо: За час каденції Верховної Ради 8 скликання народні депутати намагалися ухвалити кілька законопроектів, що містять ризики для свободи слова. Зокрема ввести кримінальну відповідальність за наклеп і дозволити СБУ без рішення суду блокувати сайти. Ці ініціативи викликали обурення в журналістському середовищі.

"Українська правда" у Threads

Теми: свобода словаСлуга народузаконодавствоВерховна Рада
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