Рада спробує обмежити свободу в інтернеті

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Четвер, 21 червня 2018, 15:59

До порядку денного Верховної Ради включили законопроект, яким хочуть дозволити СБУ без рішення суду блокувати сайти.

Про це йдеться в картці законопроекту №6688 на сайті парламенту.

Його автори, нардепи з комітету нацбезпеки і оборони Іван Вінник (БПП), Дмитро Тимчук та Тетяна Чорновіл (обидва - НФ) пропонують внести зміни до деяких законів з метою "протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері".

У разі ухвалення закону такими загрозами вважатимуть вплив на дії органів влади і віднесуть їх до категорії "технологічний тероризм".

"Здійснення впливу на прийняття рішень чи вчинення або невчинення дій органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, службовими особами цих органів, об'єднаннями громадян, юридичними особами", - йдеться в поясненні до проекту.

Зокрема, Службі безпеки України хочуть надати право блокувати доступ до будь-якого інформаційного ресурсу вже не тільки за рішенням суду, а й на підставі рішення прокурора, слідчого або Ради нацбезпеки і оборони.

Законодавчою ініціативою обурилася перший заступник голови комітету свободи слова та інформаційної політики Ольга Червакова.

Вона написала у Facebook, що прикладом таких загроз, з якими пропонує боротися цей законопроект, є "будь-який громадський контроль чи пересічний пікет".

Червакова також показала, які політичні сили і в якій пропорції голосували за внесення законодавчої ініціативи до порядку денного Верховної Ради.

 

"Нова атака на свободу слова!" – так відреагував на законопроект голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

"Без суду, без адвокатів, без слідчих дій в редакціях українців можна буде позбавляти доступу до "не таких" сайтів", - обурюється він.

Голова НСЖУ назвав законопроект "диктаторським".

Українська правда

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Теми: інтернет Верховна Рада законодавство СБУ
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