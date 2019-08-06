Поліграфи і масові звільнення: новий глава оголосив війну корупції в ДПСУ

Джерело: Державна прикордонна служба України

Новий голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко розповів, якими методами боротиметься з корупцією у своєму відомстві.

Деталі: Під час відеоселекторної наради з керівниками регіональних управлінь та прикордонних загонів він зазначив, що особисто "раптово перевірятиме" ділянки різних прикордонних підрозділів, аби переконатися, чи правду розповідають керівники на місцях про стан охорони державного кордону.

За словами Дейнеко, у разі підтвердження фактів протиправної діяльності, вони нестимуть "усю повноту відповідальності".

Крім того, якщо буде доведена причетність до злочинних схем особового складу, "може бути прийняте принципове рішення по заміні 100% персоналу окремих підрозділів".

Пряма мова: "За всіма фактами проводитимуться службові розслідування і винні особи притягуватимуться до відповідальності, а у разі доведення корупційної складової - будуть поінформовані правоохоронні органи. При цьому, наголошу, що з фігурантами розслідувань проводитимуться заходи з використанням поліграфу".

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