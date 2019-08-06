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Разумков пропонує опозиції знайти кандидатів на віце-спікера

Вівторок, 6 серпня 2019, 20:25

Джерело: "Інтерфакс-Україна" 

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков припустив, що на пост віце-спікера Верховної Ради дев'ятого скликання народні депутати обиратимуть одного з кандидатів від опозиційних фракцій. 

Деталі: Разумков також зазначив, що представники опозиції мають самі визначитися з претендентами і посадами, оскільки, на його думку, "це по-демократичному".

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Передісторія: 

  • Представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус раніше повідомляв, що коаліція в Раді "забере все міністерські крісла", а "деякі комітети" віддадуть опозиції.

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РадаРазумков Дмитро
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