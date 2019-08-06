Разумков пропонує опозиції знайти кандидатів на віце-спікера

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков припустив, що на пост віце-спікера Верховної Ради дев'ятого скликання народні депутати обиратимуть одного з кандидатів від опозиційних фракцій.

Деталі: Разумков також зазначив, що представники опозиції мають самі визначитися з претендентами і посадами, оскільки, на його думку, "це по-демократичному".

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