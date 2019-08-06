Разумков пропонує опозиції знайти кандидатів на віце-спікера

7070 переглядів
Вівторок, 6 серпня 2019, 20:25

Джерело: "Інтерфакс-Україна" 

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков припустив, що на пост віце-спікера Верховної Ради дев'ятого скликання народні депутати обиратимуть одного з кандидатів від опозиційних фракцій. 

Деталі: Разумков також зазначив, що представники опозиції мають самі визначитися з претендентами і посадами, оскільки, на його думку, "це по-демократичному". 

Передісторія: 

  • Представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус раніше повідомляв, що коаліція в Раді "забере все міністерські крісла", а "деякі комітети" віддадуть опозиції.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Верховна Рада Разумков Дмитро


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Іще один Білозір може стати депутатом  6 серпня 2019, 19:36
В "Слузі народу" заговорили про правила роботи ЗМІ в умовах війни 6 серпня 2019, 17:56
Голови комітетів. "Слуга народу" визначилася з посадами в парламенті. Хто ці люди 5 серпня 2019, 23:45
Усі новини
Головні новини
Суд задовольнив позов "С14" проти "Громадського", яке назвало організацію "неонацистською"
Зеленський просить пришвидшити "нормандську зустріч" після загибелі 4 бійців на Донбасі
У Луценка схвалили підозри оточенню Порошенка, які раніше вважали незаконними
На фестиваль "Кварталу" в Одесі Зеленські літали за свій кошт літаками МАУ – ОПУ
Усі новини
Досвід

Один день в сексшопі

їжа

Що з'їсти, аби уникнути болю в спині

читай!

Як менше скролити і більше читати: 5 порад