Разумков пропонує опозиції знайти кандидатів на віце-спікера
Джерело: "Інтерфакс-Україна"
Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков припустив, що на пост віце-спікера Верховної Ради дев'ятого скликання народні депутати обиратимуть одного з кандидатів від опозиційних фракцій.
Деталі: Разумков також зазначив, що представники опозиції мають самі визначитися з претендентами і посадами, оскільки, на його думку, "це по-демократичному".
Передісторія:
- Представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус раніше повідомляв, що коаліція в Раді "забере все міністерські крісла", а "деякі комітети" віддадуть опозиції.
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