"Коаліція" є, вона забере всі міністерські крісла – представник президента в Кабміні

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Понеділок, 29 липня 2019, 10:08

Джерело: інтерв'ю представника президента в Кабінеті міністрів Андрія Геруса РБК-Україна

Представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявляє, що коаліція в новому парламенті вже є, і що вона забере все міністерські крісла.

Пряма мова: "Коаліція вже є, монобільшість".

"Коаліція забере всі міністерські крісла, немає такого, щоб опозиція була в уряді. У парламенті, думаю, деякі комітети віддадуть опозиції, щоб ні у кого не було сумнівів у демократичності нової влади, які саме, поки не знаю".

Про можливу коаліцію з "Голосом": "Це ж залежить і від" Голосу ", від їх позиції і політичних побажань. Побачимо".

Історя питання:

  • 21 липня в Україні відбулися парламентські вибори.
  • 22 липня керівник партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що формування коаліції у Верховній Раді буде залежати від того, які будуть кінцеві результати підрахунку голосів, але, ймовірно, політсилі і не доведеться об'єднуватися з іншими партіями.
  • За підсумками опрацювання 100% протоколів голосування, до ВР проходить 254 нардепи від "Слуги народу".

Результати голосування дивіться у матеріалі: Вибори до Верховної Ради 2019. Результати підрахунку голосів

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Теми: Верховна Рада Кабінет міністрів Слуга народу


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