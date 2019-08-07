Рябошапка відповів, чи готовий стати генпрокурором

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Середа, 7 серпня 2019, 09:42

Джерело: інтерв'ю на "24 каналі"

Заступник голови офісу президента Руслан Рябошапка заявив, що, у разі призначення його генпрокурором, не буде відчувати дискомфорту від того, що доведеться робити на цій посаді. 

Пряма мова: "Я не відчуваю жодного дискомфорту у тому, що мені доведеться робити на посаді генерального прокурора, якщо цей факт відбудеться. Тобто, я не можу говорити, що ця робота для мене некомфортна чи доставлятиме дискомфорт із тим, що я нібито відчуватиму себе не на своєму місці. Такого немає".

Що було раніше: Заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапка раніше заявляв, що позитивно ставиться до ініціативи голови держави Володимира Зеленського призначити його генпрокурором.

Історія питання:

  • 23 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що заступник глави Офісу президента Руслан Рябошапка розглядається як один з кандидатів на посаду генпрокурора України.

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Теми: Генпрокуратура


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