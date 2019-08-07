Рябошапка відповів, чи готовий стати генпрокурором

Джерело: інтерв'ю на "24 каналі"

Заступник голови офісу президента Руслан Рябошапка заявив, що, у разі призначення його генпрокурором, не буде відчувати дискомфорту від того, що доведеться робити на цій посаді.

Пряма мова: "Я не відчуваю жодного дискомфорту у тому, що мені доведеться робити на посаді генерального прокурора, якщо цей факт відбудеться. Тобто, я не можу говорити, що ця робота для мене некомфортна чи доставлятиме дискомфорт із тим, що я нібито відчуватиму себе не на своєму місці. Такого немає".

Що було раніше: Заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапка раніше заявляв, що позитивно ставиться до ініціативи голови держави Володимира Зеленського призначити його генпрокурором.

Історія питання: