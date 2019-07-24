Рябошапка прокоментував ідею призначити його генпрокурором

Заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапка заявив, що позитивно ставиться до ініціативи голови держави Володимира Зеленського призначити його генпрокурором.

Про це він сказав журналістам у середу.

На питання, як він ставиться до подібної ідеї президента, Рябошапка відповів: "Звісно, що підтримую. Я підтримую всі ініціативи президента".

Щодо першочергових кроків на посту глави ГПУ, він зазначив, що розповість про них, коли буде відповідне подання.

Також Рябошапка додав, що якщо його все ж призначать генпрокурором, то першочерговими кроками будуть масштабні кадрові зміни у ГПУ.

За його словами, у нього є багато ідей, як можна змінити систему роботи Генеральної прокуратури, але розповідати про них не захотів, щоб їх не вкрали конкуренти.

"Не має значення, які є проблеми, ми прийшли, щоб їх вирішувати", - сказав заступник голови ОПУ.

Він наголосив, що труднощі його не лякають.

При цьому Рябошапка оцінює свої шанси стати генпрокурором "50 на 50".

Крім того, у представника команди президента запитали, чи буде у подальшому змінений закон про очищення влади у відповідності до пропозицій Зеленського про масову люстрацію всіх посадовців часів президентства Петра Порошенка.

Рябошапка відповів, що попередній склад Ради відмовився його розглядати, а у нового парламенту будуть інші першочергові законопроекти.

При цьому він додав, що внесення змін до КПК будуть першочерговими у роботі нової Верховної Ради.

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