Рябошапка прокоментував ідею призначити його генпрокурором

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Середа, 24 липня 2019, 14:12

Заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапка заявив, що позитивно ставиться до ініціативи голови держави Володимира Зеленського призначити його генпрокурором.

Про це він сказав журналістам у середу.

На питання, як він ставиться до подібної ідеї президента, Рябошапка відповів: "Звісно, що підтримую. Я підтримую всі ініціативи президента".

Щодо першочергових кроків на посту глави ГПУ, він зазначив, що розповість про них, коли буде відповідне подання.

Також Рябошапка додав, що якщо його все ж призначать генпрокурором, то першочерговими кроками будуть масштабні кадрові зміни у ГПУ.

За його словами, у нього є багато ідей, як можна змінити систему роботи Генеральної прокуратури, але розповідати про них не захотів, щоб їх  не вкрали конкуренти.

"Не має значення, які є проблеми, ми прийшли, щоб їх вирішувати", - сказав заступник голови ОПУ.

Він наголосив, що труднощі його не лякають.  

При цьому Рябошапка оцінює свої шанси стати генпрокурором "50 на 50".

Крім того, у представника команди президента запитали, чи буде у подальшому змінений закон про очищення влади у відповідності до пропозицій Зеленського про масову люстрацію всіх посадовців часів президентства Петра Порошенка.

Рябошапка відповів, що попередній склад Ради відмовився його розглядати, а у нового парламенту будуть інші першочергові законопроекти.

При цьому він додав, що внесення змін до КПК будуть першочерговими у роботі нової Верховної Ради. 

Нагадаємо:

  • 23 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що заступник глави Офісу президента Руслан Рябошапка розглядається як один з кандидатів на посаду генпрокурора України.
  • Генеральний прокурор Юрій Луценко наразі знаходиться в офіційній відпустці, про що  22 липня повідомила його прес-секретар Лариса Сарган.

Яна Міланова, УП

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Теми: Генпрокуратура Зеленський


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