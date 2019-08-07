Опублікували список нардепів, обраних 21 липня. Крім одного прізвища

Джерело: коментар заступника голови ЦВК "Українській правді"

В офіційних виданнях влади опублікували список народних депутатів, обраних до парламенту на позачергових виборах 21 липня.

Деталі: В газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" за 7 серпня наводиться список прізвищ нардепів, обраних по загальнодержавному округу та в одномандатних 198 округах. У переліку немає переможця по округу №210 на Чернігівщині. У ЦВК пояснюють, що результати по цій ОВК оскаржуються в суді. Прізвище переможця надрукують окремо.

Пряма мова заступника голови ЦВК Євгена Радченка: "До суду подано скаргу на Центральну виборчу комісію за складання протоколу. В результаті розгляду суду може бути обрано депутатом іншу особу. Щоб не створювати додатковий конфлікт, воно (прізвище -ред.) просто буде надруковане окремо.

У нас є п’ятиденний строк публікації. Зважаючи на те, що ми встановили результати виборів 3 серпня по загальнодержавному округу, не було іншого виходу, як публікувати сьогодні або завтра. Ми вирішили надрукувати сьогодні, оскільки вся документація була готова".

Чому це важливо: Центральна виборча комісія мала встановити остаточні результати позачергових парламентських виборів до 5 серпня.

Що відбулося раніше: ЦВК прийняла уточнений протокол про підсумки голосування від останньої окружної комісії – №210 – 6 серпня. Переможцем було визнано самовисуванця Сергія Коровченка – 21,24% голосів виборців. Його найближчий суперник - самовисуванець Борис Приходько відстав від нього на 101 голос. Приходько оскаржив рішення ОВК і ЦВК.

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