Мажоритарник "Слуги народу" фінансував партію Мураєва – "Схеми"

Джерело: розслідування журналістів програми "Схеми"

Один із переможців на виборах до Верховної Ради від "Слуги народу" Андрій Одарченко у 2018 році вніс майже 200 тисяч гривень на рахунок партії "Наші", очолюваної нардепом 8-го скликання від "Опозиційного блоку" Євгенієм Мураєвим.

Деталі: Одарченко переміг як мажоритарник у 170 окрузі в Харкові.

​Згідно зі звітом партії "Наші" за третій квартал 2018 року, він зробив два грошові внески на рахунки партії Мураєва на загальну суму 198,5 тисяч гривень.

Сам Одарченко заперечив, що фінансував партію Мураєва. На питання, чи розділяє він ідеологію цієї партії, майбутній депутат відповів: "Ні, я в іншій партії".

Андрій Одарченко ‒ декан факультету управління торговельно-підприємницькою та митною діяльністю Харківського державного університету харчування і торгівлі. До парламентських виборів він був бізнесменом та володів низкою компаній з управління й оренди майна у Харкові.

Журналісти стверджують, що кандидат від "Слуги народу" пов’язаний з високопоставленим прикордонником часів Віктора Януковича Вадимом Слюсарєвим. Останній також був помічником сина генпрокурора часів Януковича Віктора Пшонки.

Цей зв’язок розслідувачі помітили у компанії "Градієнт інвест", з якої Андрій Одарченко вийшов напередодні парламентських виборів ‒ 25 червня.

Нині її засновником значиться батько мажоритарника ‒ Микола Одарченко. За контактним номером "Градієнт інвесту" можна зв’язатися ще й з ТОВ "Рубікон Трейдінг", співвласником якої є згаданий раніше Вадим Слюсарєв (на 99%).

Майбутній нардепа Одарченко запевнив, що товаришує зі Слюсарєвим, водночас заявив, що "жодних настанов з приводу роботи у Верховній Раді" той йому не давав

Також журналісти кажуть, що зі Слюсарєвим пов’язані ще кілька мажоритарників від "Слуги народу" у Харкові: переможець у 173-му окрузі Олександр Бакумов, у 179-му ‒ Олексій Кучер та у 181-му ‒ Дмитро Микиша. Деякі з них заперечили такий зв'язок зі Слюсарєвим або просто запевнили, що знайомі.

На питання, які стосунки пов’язують президентську партію та колишнього прикордонника, президент Володимир Зеленський відповів, що йому знайомий Слюсарєв і що той допомагав керівнику місцевого виборчого штабу "Слуги народу" Павлові Сушку.

У свою чергу, Сушко заперечив вплив Слюсарєва на роботу "Слуги народу" в регіоні та формування списку мажоритарників.

Також журналісти звернулися за коментарем до Вадима Слюсарєва. Поки що на дзвінки і повідомлення він не відповів.

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