Зеленський у Туреччині заявив про спрощення відвідин окупованого Криму

Джерело: президент Володимир Зеленський під час відкриття Центру кримськотатарської діаспори в Туреччині

Президент Володимир Зеленський заявив, що незабаром Україна законодавчо спростить отримання дозволу для відвідування окупованого Криму для переселенців.

Пряма мова: "Ми не втомимося привертати увагу міжнародної спільноти до порушення прав кримських татар окупаційною російською владою в Криму, а також уважно вивчаємо проблеми кримських татар переселенців, що вимушені були покинути Крим через російську агресію.

Україна не залишить переселенців сам-на-сам з їхніми проблемами.

Також, ми розуміємо, як важливо для вас відвідувати родичів та рідну землю. Найближчим часом на законодавчому рівні буде затвердження положення, яке спростить отримання дозволу для відвідування Криму."

Деталі: "Українська правда" звернулася до прес-служби президента, щоб уточнити, кого саме буде стосуватися спрощення.

Іноземці для візиту до анексованого Криму мають отримати офіційний дозвіл від України. Перетинати кордон у невстановлених місцях в обхід офіційних пунктів пропуску заборонено.

Прямо зараз в Анкарі виступ @ZelenskyyUa перед укр та кримськотатарською громадою-Україна захищатиме права кримських татар та українців в окупованому Криму- Крим обов’язково повернеться в Україну pic.twitter.com/melYR0VO1X — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) August 7, 2019

За словами президента, окупаційна влада у Криму нехтує ідентичністю кримських татар. Український президент переконаний, що Крим обов’язково повернеться до складу України.

Також він подякував Туреччині за солідарність з Україною. Президент у своїй промові згадав депортацію кримських татар.

Зеленський повідомив, що 7 серпня зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Нагадаємо:

5 серпня Офіс президента повідомив, що Зеленський 7-8 серпня перебуватиме з візитом у Туреччині, де зустрінеться з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом та Вселенським патріархом Варфоломієм.

7 серпня в Анкарі за участі Зеленського відкрили Об'єднаний центр кримськотатарської діаспори Туреччини.

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