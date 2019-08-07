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Зеленський у Туреччині заявив про спрощення відвідин окупованого Криму

Середа, 7 серпня 2019, 15:41
Зеленський у Туреччині заявив про спрощення відвідин окупованого Криму
ФОТО ЕЛВІНА СЕЙТБУЛЛАЄВА

Джерело: президент Володимир Зеленський під час відкриття Центру кримськотатарської діаспори в Туреччині

Президент Володимир Зеленський заявив, що незабаром Україна законодавчо спростить отримання дозволу для відвідування окупованого Криму для переселенців.

Пряма мова: "Ми не втомимося привертати увагу міжнародної спільноти до порушення прав кримських татар окупаційною російською владою в Криму, а також уважно вивчаємо проблеми кримських татар переселенців, що вимушені були покинути Крим через російську агресію.

Україна не залишить переселенців сам-на-сам з їхніми проблемами.

Також, ми розуміємо, як важливо для вас відвідувати родичів та рідну землю. Найближчим часом на законодавчому рівні буде затвердження положення, яке спростить отримання дозволу для відвідування Криму."

Деталі: Пізніше в прес-службі президента УП уточнили, що спрощення буде стосуватися кримських татар громадян Туреччини.

Іноземці для візиту до анексованого Криму мають отримати офіційний дозвіл від України. Перетинати кордон у невстановлених місцях в обхід офіційних пунктів пропуску заборонено. 

За словами президента, окупаційна влада у Криму нехтує ідентичністю кримських татар. Український президент переконаний, що Крим обов’язково повернеться до складу України.

Також він подякував Туреччині за солідарність з Україною. Президент у своїй промові згадав депортацію кримських татар. 

Зеленський повідомив, що 7 серпня зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Нагадаємо: 

  • 5 серпня Офіс президента повідомив, що Зеленський 7-8 серпня перебуватиме з візитом у Туреччині, де зустрінеться з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом та Вселенським патріархом Варфоломієм.
  • 7 серпня в Анкарі за участі Зеленського відкрили Об'єднаний центр кримськотатарської діаспори Туреччини.

Знати більше: Зе-візит до Ердогана: чим загрожує та що може дати "неформатна" зустріч двох лідерів

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийКримТуреччинакримські татари
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