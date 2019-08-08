НАБУ завершило розслідування про декларування міністром недостовірної інформації

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Четвер, 8 серпня 2019, 03:59

Розслідування про декларування одним із міністрів недостовірної інформації завершене.

Про це повідомило Національне антикорупційне бюро України.

За даними слідства, міністр не вніс до електронних декларацій за чотири роки (2015, 2016, 2017 та 2018-й рік) відомості про наявність у нього фінансових зобов’язань на майже 1,25 мільйона доларів.

Нагадуємо:

  • 9 липня антикорупційні органи повідомили підозру щодо декларування недостовірної інформації міністру енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насалику.
  • Розслідування встановило, що у 2014 році підозрюваний отримав у позику 1,249 млн доларів США від фізичної особи.
  • Сам Насалик відкидає звинувачення.
  • За 2017 рік, порівняно з 2016 роком, дохід Насалика зріс на майже 2 мільйони та становив 3 145 973 гривень.
  • У 2018 році ГПУ відкрила справу через недостовірні дані у декларації Насалика за 2016 рік. Розслідування стосувалося декларування міністром недостовірної інформації на суму більшу за 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (станом на грудень 2016 року 250 прожиткових мінімумів - 387,5 тисяч гривень).

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Теми: НАБУ декларації


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