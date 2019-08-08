НАБУ завершило розслідування про декларування міністром недостовірної інформації

Розслідування про декларування одним із міністрів недостовірної інформації завершене.

Про це повідомило Національне антикорупційне бюро України.

За даними слідства, міністр не вніс до електронних декларацій за чотири роки (2015, 2016, 2017 та 2018-й рік) відомості про наявність у нього фінансових зобов’язань на майже 1,25 мільйона доларів.

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