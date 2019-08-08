У Росії колишній слідчий вимагає завести справу проти Сталіна

У Росії колишній слідчий з особливо важливих справ Генпрокуратури РФ Ігор Степанов вимагає від слідчих порушення кримінальної справи щодо Йосипа Сталіна.

Про це пише в четвер видання "Коммерсант".

Степанов намагається добитися правової оцінки того масових розстрілів і посилань, що проводилися за наказом НКВС №00447 від 30 липня 1937 року, підписаним вождем СРСР.

У документі дано конкретні цифри: розстріляти 82,7 тис. осіб і ще 193,4 тис. осіб вислати в табори.

Таким чином, зазначив у заяві, поданій до Генпрокуратури і Слідчого комітету Росії, Степанов, Сталіна слід вважати "організатором масових вбивств, тобто геноциду православних священиків та інших громадян". Були репресовані і родичі Степанова - близько 20 осіб, в основному священики.

Відзначається, що СКР РФ направив заяву в ГСУ СКР по Москві, і більше звісток звідти не було. А Генпрокуратура РФ чомусь переслала заяву в Івановську область.

Слідчі івановського слідчого управління СКР відмовилися приймати заяву і проводити процесуальну перевірку, пояснивши, що колишній колега не повідомив "конкретних відомостей про обставини, що вказують на наявність ознак злочину" в діях Сталіна.

Степанов оскаржив відмову в обласній прокуратурі, що наглядає за роботою слідчих. Але заступник прокурора Євген Романовський не знайшов порушень.

Степанов оскаржив цю відповідь, пославшись уже на Конституційний суд РФ, який в ухвалі від 25 червня цього року вказав на незаконність відмови в прийнятті заяви без процесуальної перевірки. Він підкреслює, що готовий дійти до Європейського суду з прав людини, причому його мета не сама кримінальна справа, а офіційна правова оцінка.

Як відомо, в Україні в 2010 році рішенням суду Йосип Сталіна і ряд радянських керівників були визнані винними в організації в 1932-1933 роках Голодомору-геноциду.

"Я хочу, як в Україні, щоб було підтверджено злочин Сталіна", - пояснив Степанов.

Опитані журналістами експерти називають вимогу Степанова "новаторством", оскільки в Росії злочинні дії Сталіна офіційно не засуджені.

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