У Росії колишній слідчий вимагає завести справу проти Сталіна
У Росії колишній слідчий з особливо важливих справ Генпрокуратури РФ Ігор Степанов вимагає від слідчих порушення кримінальної справи щодо Йосипа Сталіна.
Про це пише в четвер видання "Коммерсант".
Степанов намагається добитися правової оцінки того масових розстрілів і посилань, що проводилися за наказом НКВС №00447 від 30 липня 1937 року, підписаним вождем СРСР.
У документі дано конкретні цифри: розстріляти 82,7 тис. осіб і ще 193,4 тис. осіб вислати в табори.
Таким чином, зазначив у заяві, поданій до Генпрокуратури і Слідчого комітету Росії, Степанов, Сталіна слід вважати "організатором масових вбивств, тобто геноциду православних священиків та інших громадян". Були репресовані і родичі Степанова - близько 20 осіб, в основному священики.
Відзначається, що СКР РФ направив заяву в ГСУ СКР по Москві, і більше звісток звідти не було. А Генпрокуратура РФ чомусь переслала заяву в Івановську область.
Слідчі івановського слідчого управління СКР відмовилися приймати заяву і проводити процесуальну перевірку, пояснивши, що колишній колега не повідомив "конкретних відомостей про обставини, що вказують на наявність ознак злочину" в діях Сталіна.
Степанов оскаржив відмову в обласній прокуратурі, що наглядає за роботою слідчих. Але заступник прокурора Євген Романовський не знайшов порушень.
Степанов оскаржив цю відповідь, пославшись уже на Конституційний суд РФ, який в ухвалі від 25 червня цього року вказав на незаконність відмови в прийнятті заяви без процесуальної перевірки. Він підкреслює, що готовий дійти до Європейського суду з прав людини, причому його мета не сама кримінальна справа, а офіційна правова оцінка.
Як відомо, в Україні в 2010 році рішенням суду Йосип Сталіна і ряд радянських керівників були визнані винними в організації в 1932-1933 роках Голодомору-геноциду.
"Я хочу, як в Україні, щоб було підтверджено злочин Сталіна", - пояснив Степанов.
Опитані журналістами експерти називають вимогу Степанова "новаторством", оскільки в Росії злочинні дії Сталіна офіційно не засуджені.
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Нагадаємо:
- Згідно з опитуваннями соціологів, в Україні в порівнянні з Росією в останні роки посилилось негативне ставлення до особистості екс-глави СРСР. Якщо серед українців 16% позитивно ставляться до Сталіна, то серед росіян - половина (52%).
- 13 січня 2010 року Апеляційний суд Києва ухвалив рішення, згідно з яким більшовицькі лідери СРСР і УРСР визнані винними в організації в 1932-1933 роках Голодомору-геноциду в Україні.
- Також у грудні 2015 року було відкрито кримінальне провадження, а прокуратура Криму підписала повідомлення про підозру Йосипу Сталіну і Лаврентію Берії в насильницькому переселенні в 1944 році кримськотатарського народу та представників інших національних груп з території Кримської АРСР.
- Мін'юст і правоохоронці кажуть, що це кримінальне провадження має відновити історичну справедливість.
- Київ намагається отримати копії необхідних архівних документів, направивши запити про міжнародно-правову допомогу в Узбекистан, Казахстан і Росію. Поки після неодноразових листів-нагадувань, ні Узбекистан, ні Казахстан не надали цю інформацію, а Росія відповіла відмовою. "Зокрема, в листі Росії зазначено, що надання такої інформації суперечить інтересам національної безпеки Росії", - пояснив прокурор АРК Гюндуз Мамедов.
- Зараз у цій кримінальній справі триває досудове триває і йдуть експертизи, пояснили УП в прокуратурі Криму.
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