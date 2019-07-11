Українці ставляться до Сталіна набагато гірше, ніж росіяни – опитування

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Четвер, 11 липня 2019, 14:01

В Україні у порівнянні з Росією протягом останніх років посилилось негативне ставлення до особистості екс-глави СРСР Йосипа Сталіна.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології з 24 травня по 7 червня.

"Українці ставляться до Сталіна набагато гірше, ніж росіяни, і ця тенденція закріплюється. Якщо наразі серед українців 16% позитивно ставляться до Сталіна, то серед росіян – половина (52%)", - йдеться в результатах дослідження.

 

Українські соціологи порівняли результати свого опитування з дослідженням "Левади-Центру" в РФ 21-27 березня 2019 року.

Наукова співробітниця російського "Левада-центру" Каріна Піпія констатувала, що у Росії з 2018 до 2019 року помітно зросла кількість тих, хто відноситься з "повагою" до колишнього вождя - на 12%

"Підтримка позитивного образу Сталіна і романтизація радянської епохи характерна не лише для респондентів з комуністичними поглядами, але й для прихильників інших політичних партій", - повідомила Піпія.

 

За її словами, такий результат частково спричинила міфологізація радянського минулого Росії і уявлення про соціальну справедливість і порядок у радянському суспільстві.

В Україні ж порівняно з 2012 роком позитивне ставлення до Сталіна знизилося на 7%.

Опитування КМІС проводилося з 24 травня по 7 червня 2019 року серед  2021 респондента віком від 18 років у 110 населених пунктах України (окрім АР Крим). У Луганській та Донецькій областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною. 

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.

Нагадаємо:

Українська правда

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Теми: опитування Росія Сталін Україна соціологія


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