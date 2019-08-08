"Квартал" знайшов коміка для пародій на Зеленського

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Четвер, 8 серпня 2019, 16:05

Джерело: співрозмовник УП в студії "Квартал 95" 

Студія "Квартал 95" знайшла коміка, який на сцені буде грати президента Володимира Зеленського, найвірогідніше ним стане колишній учасник дуету "Брати Шумахери" Юрій Великий.

Пряма мова: "Наразі це найбільш вірогідна кандидатура, але точно буде відомо саме на концерті "Вечірнього Кварталу" 13 серпня".

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Наконец-то подстригся... Что-то со мной не то 🤔 #ЮрийВеликий #ВеликийВеликий #ключевоесловоВеликий

Допис, поширений Юрий Великий (@yuri_velikiy) 2 Сер 2019 р. о 7:15 PDT

Деталі: Крім того, співрозмовник УП повідомив, що лідера партії "Голос" співака Святослава Вакарчука на сцені буде грати Олександр Пікалов, відомий за пародіями на президента-втікача Віктора Януковича.

Незважаючи на інтригу, Великий у своєму Instagram публікує відео з гримерки, де він пародіює Зеленського.

Фрагменти з репетицій, де присутній Великий, також публікувала у Facebook студія "Квартал 95".

Концерт заплановано на вечір вівторка в Одесі.

Нагадаємо: 

  • Ще в день другого туру виборів, 21 квітня, стало відомо, що студія "Квартал 95" вже написала концерт без Зеленського.
  • Водночас не було відомо, хто саме займе місце Зеленського. Повідомлялося, що не буде конкретного керівника, а повноваження розділять між кількома людьми.
  • 19 червня студія повідомила, що шукає пародистів Зеленського. Однією з основних вимог був "голос з хрипцою"
  • 26-27 липня президент Володимир Зеленський завітав в Одесу, де відвідав концерт свого колишнього проекту "Ліга сміху" та завітав на пляж разом з главою офісу президента Андрієм Богданом.
  • До перемоги на президентських виборах Зеленський очолював студію "Квартал 95". Його проекти виходили на телеканалі "1+1", одним із власників якого є близький до президента олігарх Ігор Коломойський. 

Українська правда

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Теми: Зеленський


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