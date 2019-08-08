Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Квартал" знайшов коміка для пародій на Зеленського

Четвер, 8 серпня 2019, 16:05
Квартал знайшов коміка для пародій на Зеленського

Джерело: співрозмовник УП в студії "Квартал 95" 

Студія "Квартал 95" знайшла коміка, який на сцені буде грати президента Володимира Зеленського, найвірогідніше ним стане колишній учасник дуету "Брати Шумахери" Юрій Великий.

Пряма мова: "Наразі це найбільш вірогідна кандидатура, але точно буде відомо саме на концерті "Вечірнього Кварталу" 13 серпня".

Деталі: Крім того, співрозмовник УП повідомив, що лідера партії "Голос" співака Святослава Вакарчука на сцені буде грати Олександр Пікалов, відомий за пародіями на президента-втікача Віктора Януковича.

Незважаючи на інтригу, Великий у своєму Instagram публікує відео з гримерки, де він пародіює Зеленського.

Фрагменти з репетицій, де присутній Великий, також публікувала у Facebook студія "Квартал 95".

Концерт заплановано на вечір вівторка в Одесі.

Нагадаємо: 

  • Ще в день другого туру виборів, 21 квітня, стало відомо, що студія "Квартал 95" вже написала концерт без Зеленського.
  • Водночас не було відомо, хто саме займе місце Зеленського. Повідомлялося, що не буде конкретного керівника, а повноваження розділять між кількома людьми.
  • 19 червня студія повідомила, що шукає пародистів Зеленського. Однією з основних вимог був "голос з хрипцою"
  • 26-27 липня президент Володимир Зеленський завітав в Одесу, де відвідав концерт свого колишнього проекту "Ліга сміху" та завітав на пляж разом з главою офісу президента Андрієм Богданом.
  • До перемоги на президентських виборах Зеленський очолював студію "Квартал 95". Його проекти виходили на телеканалі "1+1", одним із власників якого є близький до президента олігарх Ігор Коломойський. 

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Зеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

Усі новини...
Зеленський
Зеленський на камеру посперечався з проросійським президентом Болгарії про війну
Лукашенко схиляє Україну до переговорів із РФ, ставлячи за приклад Пригожина
Не дивуйтесь, якщо Кадиров пройде маршем прямо в Кремль – Зеленський
Останні новини
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
20:00
інфографікаПрограма "єОселя": скільки українців отримали іпотечні кредити
19:53
На фронті протягом доби 89 зіткнень, найбільше атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:50
Російські атаки від середини липня пошкодили понад 100 об’єктів портової інфраструктури
19:42
ЄС перед самітом розморозив €10 млрд для Угорщини
19:40
Фонд підтримки енергетики України: обсяг внесків сягнув понад 390 мільйонів євро
Усі новини...
Реклама: