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"Квартал 95" уже запланував концерти без Зеленського 

Неділя, 21 квітня 2019, 17:56
Квартал 95 уже запланував концерти без Зеленського 

Студія "Квартал 95" вже написала концерт без участі шоумена і кандидата в президенти Володимира Зеленського.

Про це повідомив представник студії і штабу Зеленського Артем Гагарін, повідомляє "НВ".

"Уже написаний концерт і зйомки 5 травня без Зеленського. Життя триває. Якщо 95 квартал зупиниться, то хто буде жартувати над Зеленським? Але мені здається, що він зробить все, щоби не дати нам жодного приводу для таких жартів", - сказав Гагарін.

В коментарі УП Гагарін розповів, що 20 квітня уже була "начитка" нового концерту без Зеленського.

Гагарін заявив, що "життя продовжується" і в "Кварталі 95" з'являться "нові обличчя".

За його словами, Зеленський пообіцяв піти в політику і виконає свою обіцянку, тому не буде розриватися між студією та політикою.

Водночас Гагарін не відповів, хто саме займе місце Зеленського. Він сказав, що не буде конкретного керівника, а повноваження розділять між кількома людьми.

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Нагадаємо:

  • 21 квітня в Україні обирають нового президента. До другого туру виборів пройшли Володимир Зеленський і Петро Порошенко.
  • Виборчі дільниці закриються о 20.00. 
  • Попередні результати національного екзит-полу станом на 18.00 оголосять також о 20.00.
  • Станом на 15 годину дня участь у другому турі виборів президента взяли 45,26% виборців.

"Українська правда" у Threads

Теми: виборивибори президента 2019Зеленський
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