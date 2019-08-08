В Ірпінській міськраді обшуки

Джерело: прокуратура Київської області

Прокуратура проводить обшуки в міській раді міста Ірпеня, що під Києвом.

Деталі: Слідчі дії проводять співробітники Києво–Святошинської місцевої прокуратури і поліції. Обшуки санкціоновані судом і проходять в приміщенні Ірпінської міської ради та її виконавчому комітеті. Вони відбуваються в межах досудового розслідування кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.367 ККУ (службова недбалість).

Раніше суд надав слідству тимчасовий доступ до документів міськради і її виконкому, а саме рішень міськради про зменшення розміру пайової участі замовникам будівництва, а також документів, які стосуються містобудівних умов та обмежень, тощо. Однак посадові особи вказану ухвалу суду залишили без виконання, тому слідчий суддя за клопотанням прокуратури надав дозвіл на проведення обшуку.

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