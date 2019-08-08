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В Ірпінській міськраді обшуки

Четвер, 8 серпня 2019, 18:53

Джерело: прокуратура Київської області

Прокуратура проводить обшуки в міській раді міста Ірпеня, що під Києвом.

Деталі: Слідчі дії проводять співробітники Києво–Святошинської місцевої прокуратури і поліції. Обшуки санкціоновані судом і проходять в приміщенні Ірпінської міської ради та її виконавчому комітеті. Вони відбуваються в межах досудового розслідування кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.367 ККУ (службова недбалість).

Раніше суд надав слідству тимчасовий доступ до документів міськради і її виконкому, а саме рішень міськради про зменшення розміру пайової участі замовникам будівництва, а також документів, які стосуються містобудівних умов та обмежень, тощо. Однак посадові особи вказану ухвалу суду залишили без виконання, тому слідчий суддя за клопотанням прокуратури надав дозвіл на проведення обшуку.

Нагадаємо:

  • У 2015 році мер Ірпеня Володимир Карплюк задекларував аж 67 квартир (загальна площа понад 7 тисяч квадратних метрів), які він придбав у 2013 році.
  • У серпні 2017 року Карплюку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 272 ККУ: нібито на чолі ТОВ "Сарафан" Карплюк, не маючи всіх необхідних дозволів та ліцензії на будівництво житлового комплексу, порушив правила безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, внаслідок чого одна людина загинула, інша отримала тяжкі тілесні ушкодження.
  • У грудні 2017 року прокурор Київської області повідомив Карплюку про нові підозри: за ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною організацією з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів), ч. 4 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб), ч. 5 ст. 191(заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в особливо великому розмірі у складі злочинної організації).
  • Також меру інкримінують ч. 1 ст. 205 (придбання суб'єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненому в складі злочинної організації), ч. 3 ст. 358 (підроблення документів), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) КК України.
  • 24 липня 2018 року Володимир Карплюк заявив, що складе повноваження міського голови і готуватиметься до парламентських виборів.
  • У липні 2019 року Генеральна прокуратура підготувала ще одну підозру вже екс-меру Ірпеня, кандидату у народні депутати, Володимиру Карплюку, її планують вручити 19 липня.

Українська правда
Теми: обшукиКиївська областьІрпінь
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